تقرير: بعد ضم روبرتسون وسينسي.. توتنام يسعى لحسم صفقتين

الثلاثاء، 09 يونيو 2026 - 18:49

كتب : FilGoal

روبرتو دي زيربي - توتنام

بدأ توتنام هوتسبير التخطيط لإعادة بناء الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية، بعدما نجا بصعوبة من الهبوط في موسم كارثي بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى المدرب روبرتو دي زيربي لتدعيم تشكيلته بعدة صفقات قوية.

وكان النادي اللندني قد وضع أسس مشروعه الجديد حتى قبل ضمان البقاء، إذ توصل لاتفاق مع المدافع الأرجنتيني ماركوس سينيسي عندما كان لاعبًا في بورنموث، على أن يتم إتمام الصفقة فقط في حال استمرار الفريق بالدوري الممتاز.

وبعد نهاية الموسم، أصبح سينيسي أول الوافدين رسميًا إلى توتنام في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع بورنموث.

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كما أعلن النادي التعاقد مع الظهير الأيسر الاسكتلندي أندي روبرتسون بعد نهاية عقده مع ليفربول، ليكون ثاني صفقات الصيف.

وبعد تدعيم الخط الخلفي، حول توتنام اهتمامه إلى الجانب الهجومي. ووفقًا للصحفي فابريزيو رومانو، فإن الجناح البرازيلي سافينيو، لاعب مانشستر سيتي، دخل في مفاوضات متقدمة مع النادي اللندني.

ويعتقد توتنام أن اللاعب منفتح على الانتقال هذه المرة، في حين لا يمانع مانشستر سيتي بيعه مقابل عرض مناسب، علمًا بأن قيمته السوقية تقترب من 60 مليون يورو (51 مليون جنيه إسترليني).

وخاض سافينيو 36 مباراة مع مانشستر سيتي خلال موسم 2025-2026، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين فقط.

وفي الوقت ذاته، يواصل توتنام محاولاته للتعاقد مع المدافع الهولندي يان بول فان هيكي من برايتون آند هوف ألبيون.

وكشف الرئيس التنفيذي لبرايتون بول باربر أن ناديه رفض عرضين من توتنام لضم اللاعب، لكنه أشار إلى أن المفاوضات لم تنته بعد.

وقال باربر: "هناك اهتمام كبير بيان بول منذ فترة طويلة من عدة أندية. رفضنا عرضين من توتنام الأسبوع الماضي، ويجب أن تكون أي صفقة مناسبة لنا وللاعب في الوقت نفسه."

ويبدو أن دي زيربي يسعى لإعادة تشكيل الفريق بسرعة، أملاً في تجنب تكرار معاناة الموسم الماضي والعودة للمنافسة على مراكز متقدمة في الدوري الإنجليزي.

توتنام الدوري الإنجليزي
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