الكرة الشاملة بمدرب الزمالك السابق.. مساهمة خط الوسط في الثورة التكتيكية لـ كأس العالم

كان نجاح اللامركزية وتطويرها من قبل ماريو زاجالو المدرب السابق لمنتخب البرازيل في كأس العالم 1970 تمهيدا للكرة الشاملة الهولندية في نسخة 1974.

ويعتبر خط الوسط من أهم أسباب نجاح الكرة الشاملة الهولندية، لكن كيف حدث؟.

وشارك رود كرول مدرب الزمالك السابق مع هولندا في هذه العملية.

تتبع أماكن الكرة

نشرت شبكة "ذا أثلتيك" تقريرا عن الأمر وأوضحت أنه يبدو غريبا أن إحدى طرق تتبع كيفية لعب كرة القدم هي قياس الأماكن التي تلعب فيها.

بمعنى أن في كأس العالم 1966 كان وسط الملعب أشبه بفراغ كبير، هناك مساحة كبيرة غير مستغلة تماما بسبب الكرات الطويلة.

لكن في السبعينيات أدركت الفرق أنها تمنح مساحات كبيرة للغاية في مناطق خطيرة من الملعب للخصم، لماذا لا يتم استغلالها؟!.

بدأت الفرق تلعب بشكل مباشر في العمق أكثر مع تقليل الاعتماد على الأطراف إلى حد كبير، وبهذا يتم استغلال وسط الملعب بدلا من الأطراف فقط.

انخفاض معدل الاحتفاظ بالكرة

انخفض متوسط الزمن بين استلام الكرة وتمريرها بين عامي 1966 و2022 بنحو 15% من 3.4 ثانية إلى 2.9 ثانية.

أي أن اللاعبون كانوا يملكون وقتا أطول على الكرة، وهذا يعني وجود مساحات أكبر، واستغل حاملو الكرة في الستينيات والسبعينيات ذلك عن طريق التقدم بالكرة لمسافات لا يوجد فيها أي ضغط من الخصم.

ماذا أدركت الفرق؟

أدركت الفرق بشكل تدريجي أن الطريقة الأكثر فاعلية للعب عبر خط الوسط لا تقتصر على المراوغة، بل تعتمد على بناء منظومة تمريرات في وسط الملعب، وهذا ما فعلته البرازيل.

البرازيل على سبيل المثال في كأس العالم 1970 كانت تعتمد على اللامركزية مع وجود لاعبين مهاريين وأصحاب قدرات فردية كبيرة مثل بيليه وفافا وجايرزينيو، لكن ليس بكثرة التمريرات في وسط الملعب، رغم سقوط الجناح لتأدية الدور الدفاعي.

درس هولندا للبرازيل 1974

لقى منتخب هولندا درسا للبرازيل في مباراة جمعتهما في مجموعة للتأهل إلى النهائي.

وفاز منتخب هولندا بالكرة الشاملة على البرازيل بهدفين دون رد، وصنع رود كرول الهدف الثاني ليوهان كرويف.

وخسر منتخب الطواحين في النهائي من ألمانيا الغربية 2-1، لكن بالرغم من الهزيمة، إلا أن الانتصارات المقبلة لطريقة اللعب كانت أشمل وأهم بمرور السنوات.

وكان رينوس ميتشيلز مدربا لمنتخب هولندا وهو من ألهم يوهان كرويف فيما بعد للعب بطريقة الكرة الشاملة.

بدأ قلبا الدفاع في هولندا بالمشاركة في منظومة التمرير الأكثر تقاربا عموديا، ليس فقط عبر الكرات الطويلة نحو الأجنحة، بل أيضا من خلال تبادل التمريرات القصيرة في الخط الخلفي.

ومن هنا بدأ عصر الكرة الشاملة التي استفاد بها منتخبات وأندية فيما بعد.