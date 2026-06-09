إيان رايت ينتقد تنظيم كأس العالم: الأمر محرج وليس مضحكا

الثلاثاء، 09 يونيو 2026 - 16:33

كتب : FilGoal

إيان رايت

انتقد إيان رايت أسطورة أرسنال ومنتخب إنجلترا تنظيم كأس العالم 2026، واصفا البطولة بأنها "في حالة فوضى" قبل انطلاقها.

وجاءت تصريحات رايت بعد منع الحكم الصومالي عمر أرتان من دخول الولايات المتحدة، رغم اختياره ضمن قائمة حكام البطولة.

وقال رايت عبر فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي: "كل بضع ساعات نسمع قصة جديدة، جماهير ولاعبون ومسؤولون وصحفيون يتم منعهم، والآن الحكام".

أخبار متعلقة:
منافس مصر - الاتحاد الإيراني يعلن سحب حصته من تذاكر كأس العالم منتخب غانا: لا توجد ودية ثانية قبل كأس العالم حتى الآن سكاي: بلاتيني يتقدم بشكوى قضائية ضد إنفانتينو قبل انطلاق كأس العالم تقرير: 48 ساعة تحسم موقف الزلزولي مع المغرب في كأس العالم

وأضاف "الأمر يبدو مضحكا لكنه ليس كذلك، ما يحدث غير مقبول ويجب التحدث عنه".

وتابع "أسعار التذاكر مرتفعة للغاية وكذلك الإقامة ووسائل النقل، هل هذا هو تنظيم أكبر بطولة في العالم؟".

واختتم رايت تصريحاته "أشعر بالتعاطف مع الجماهير الأمريكية، هذا أمر محرج بالنسبة لهم".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أكد أن الحكم عمر أرتان لن يتمكن من المشاركة في البطولة بعد منعه من دخول الولايات المتحدة، موضحا أن إجراءات التأشيرات تخضع لسلطات الدولة المستضيفة.

كما أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من تكرار حالات رفض منح التأشيرات أو الدخول، مشيرة إلى أن الأمر قد يعكس سياسات تقييدية وتمييزية.

وكان قد تم توقيف أرتان في مطار ميامي الدولي أمس الإثنين ومنعه من دخول أمريكا ليعود إلى أسطنبول في تركيا.

وكان أرتان قد تم اختياره ضمن 52 حكما لإدارة مباريات كأس العالم، كما سبق له إدارة مباريات في كأس أمم إفريقيا منذ حصوله على الشارة الدولية في 2018.

وحصل أرتان على جائزة أفضل حكم إفريقي في عام 2025 الماضي.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توقيف أحد الأشخاص من الدخول إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم.

وكان أيمن حسين قائد منتخب العراق تم توقيفه لمدة 6 ساعات في المطار للتحقيق معه قبل السماح له بالدخول إلى أمريكا.

أرسنال إيان رايت إنجلترا كأس العالم
نرشح لكم
الكرة الشاملة بمدرب الزمالك السابق.. مساهمة خط الوسط في الثورة التكتيكية لـ كأس العالم مدرب اليابان: إندو يخوض سباقا مع الزمن للحاق بمواجهة هولندا منتخب غانا: لا توجد ودية ثانية قبل كأس العالم حتى الآن رئيسة المكسيك: نضمن انطلاقة هادئة لكأس العالم رغم الاحتجاجات منافس مصر - الاتحاد الإيراني يعلن سحب حصته من تذاكر كأس العالم سكاي: بلاتيني يتقدم بشكوى قضائية ضد إنفانتينو قبل انطلاق كأس العالم تقرير: 48 ساعة تحسم موقف الزلزولي مع المغرب في كأس العالم ديشامب: نحتاج أن يظهر أوليسي في كأس العالم مثل مواجهة أيرلندا الشمالية
أخر الأخبار
الكرة الشاملة بمدرب الزمالك السابق.. مساهمة خط الوسط في الثورة التكتيكية لـ كأس العالم 21 دقيقة | في المونديال
إيان رايت ينتقد تنظيم كأس العالم: الأمر محرج وليس مضحكا ساعة | في المونديال
مدرب اليابان: إندو يخوض سباقا مع الزمن للحاق بمواجهة هولندا ساعة | في المونديال
منتخب غانا: لا توجد ودية ثانية قبل كأس العالم حتى الآن 2 ساعة | في المونديال
كما كشف في الجول – مودرن سبورت يعلن تعيين رضا شحاتة مدربا للفريق 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – عبد الرحمن شيكا يتلقى عرضين من البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا 2 ساعة | الدوري المصري
رئيسة المكسيك: نضمن انطلاقة هادئة لكأس العالم رغم الاحتجاجات 2 ساعة | في المونديال
كامل أبو علي: أندية الشركات لا تحقق 4 جنيهات من الحضور الجماهيري 2 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 انتهت ودي - مصر (1)-(2) البرازيل.. فوز السامبا قبل كأس العالم 2 تقرير مغربي: عموتة رفض رفع طلباته المالية لتدريب الأهلي.. و3 شروط له 3 الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي 4 تشكيل منتخب مصر - حمدي فتحي في الدفاع أمام البرازيل.. وصلاح على الدكة
/articles/530578/إيان-رايت-ينتقد-تنظيم-كأس-العالم-الأمر-محرج-وليس-مضحكا