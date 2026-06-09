إيان رايت ينتقد تنظيم كأس العالم: الأمر محرج وليس مضحكا

انتقد إيان رايت أسطورة أرسنال ومنتخب إنجلترا تنظيم كأس العالم 2026، واصفا البطولة بأنها "في حالة فوضى" قبل انطلاقها.

وجاءت تصريحات رايت بعد منع الحكم الصومالي عمر أرتان من دخول الولايات المتحدة، رغم اختياره ضمن قائمة حكام البطولة.

وقال رايت عبر فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي: "كل بضع ساعات نسمع قصة جديدة، جماهير ولاعبون ومسؤولون وصحفيون يتم منعهم، والآن الحكام".

وأضاف "الأمر يبدو مضحكا لكنه ليس كذلك، ما يحدث غير مقبول ويجب التحدث عنه".

وتابع "أسعار التذاكر مرتفعة للغاية وكذلك الإقامة ووسائل النقل، هل هذا هو تنظيم أكبر بطولة في العالم؟".

واختتم رايت تصريحاته "أشعر بالتعاطف مع الجماهير الأمريكية، هذا أمر محرج بالنسبة لهم".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أكد أن الحكم عمر أرتان لن يتمكن من المشاركة في البطولة بعد منعه من دخول الولايات المتحدة، موضحا أن إجراءات التأشيرات تخضع لسلطات الدولة المستضيفة.

كما أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من تكرار حالات رفض منح التأشيرات أو الدخول، مشيرة إلى أن الأمر قد يعكس سياسات تقييدية وتمييزية.

وكان قد تم توقيف أرتان في مطار ميامي الدولي أمس الإثنين ومنعه من دخول أمريكا ليعود إلى أسطنبول في تركيا.

وكان أرتان قد تم اختياره ضمن 52 حكما لإدارة مباريات كأس العالم، كما سبق له إدارة مباريات في كأس أمم إفريقيا منذ حصوله على الشارة الدولية في 2018.

وحصل أرتان على جائزة أفضل حكم إفريقي في عام 2025 الماضي.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توقيف أحد الأشخاص من الدخول إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم.

وكان أيمن حسين قائد منتخب العراق تم توقيفه لمدة 6 ساعات في المطار للتحقيق معه قبل السماح له بالدخول إلى أمريكا.