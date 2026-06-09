رئيسة المكسيك: نضمن انطلاقة هادئة لكأس العالم رغم الاحتجاجات

طمأنت كلاوديا شينباوم رئيسة المكسيك الجماهير بأن حفل افتتاح كأس العالم 2026 سيقام بشكل طبيعي وفي أجواء آمنة رغم الاحتجاجات الجارية في البلاد.

وتواجه الحكومة المكسيكية تهديدات من نقابة المعلمين بتنظيم مظاهرات خلال مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب إفريقيا، حال عدم الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بزيادة الرواتب وإصلاح نظام المعاشات.

وقالت شينباوم في مؤتمر صحفي: "سنضمن إقامة البطولة بشكل منظم وفي أجواء من السلام والهدوء".

وشهدت الأيام الماضية اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في محيط ساحة زوكالو بالعاصمة مكسيكو سيتي، حيث تم استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين.

وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة، تضمنت إغلاق الشوارع المحيطة بالساحة بالحواجز المعدنية، مع إقامة منطقة مخصصة للجماهير لمتابعة مباريات كأس العالم.

كما قام محتجون بإسقاط تماثيل تذكارية لبعض اللاعبين في وسط المدينة، في تصعيد للاحتجاجات المستمرة.

وتسببت المظاهرات في حالة قلق لدى أصحاب الأعمال، خاصة مع تراجع حركة السياحة في المناطق القريبة من موقع الفعاليات.

في المقابل، تواصل الحكومة مفاوضاتها مع ممثلي المعلمين، بينما تؤكد تمسكها بعدم تعديل قوانين المعاشات بسبب تكلفتها المرتفعة.

وينطلق كأس العالم مساء بعد غدا الخميس بمواجهة الافتتاح بين المكسيك وجنوب إفريقيا.