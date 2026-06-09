كرة يد - باريس سان جيرمان يجدد تعاقده مع يحيى خالد حتى 2030

الثلاثاء، 09 يونيو 2026 - 14:15

كتب : FilGoal

يحيى خالد - باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تجديد تعاقده مع يحيى خالد نجم منتخب مصر لكرة اليد.

وأتم باريس سان جيرمان تجديد تعاقد يحيى خالد حتى صيف 2030 أي لمدة أربعة مواسم مقبلة.

وكان يحيى خالد قد انضم إلى باريس سان جيرمان من فيزبريم المجري في صيف 2024.

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وتألق يحيى خالد مع نادي العاصمة الفرنسية ونافس على الجوائز الفردية هذا الموسم.

وتوج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي قبل أيام برصيد 59 نقطة وبفارق 4 نقاط عن نانت أقرب منافسيه.

ويفتتح سان جيرمان الموسم الجديد يوم 29 أغسطس بخوض منافسة السوبر أمام مونبيلييه.

وكان باريس سان جيرمان قد ودع منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة اليد هذا الموسم عبد الخسارة من فيزبريم.

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