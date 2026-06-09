منافس مصر - الاتحاد الإيراني يعلن سحب حصته من تذاكر كأس العالم

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم سحب الحصة المخصصة له من تذاكر مباريات كأس العالم قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة.

وأوضح الاتحاد أن القرار جاء رغم بدء إجراءات بيع التذاكر للجماهير، وهو ما تسبب في أزمة للمشجعين الذين قاموا بالفعل بترتيب سفرهم لحضور المباريات.

وجاء في بيان الاتحاد: "تم حرمان الجماهير الإيرانية من حصتها الرسمية من التذاكر يتعارض مع مبادئ العدالة والمساواة بين المنتخبات المشاركة".

وأضاف "هذا الأمر يثير تساؤلات حول تدخل اعتبارات غير رياضية في تنظيم البطولة".

ويحصل كل اتحاد مشارك في كأس العالم على نسبة 8% من تذاكر مبارياته لتوزيعها على جماهيره.

وطالب الاتحاد الإيراني نظيره الدولي بالالتزام بمبادئ الحياد والعدالة، والعمل على عدم تأثر البطولة بأي عوامل خارج الملعب.

ويستعد منتخب إيران لخوض مبارياته في دور المجموعات، إذ يواجه نيوزيلندا وبلجيكا في لوس أنجلوس، قبل أن يلتقي مع مصر في سياتل.

وكانت مشاركة إيران قد شهدت حالة من الغموض في الفترة الأخيرة بسبب التوترات السياسية، قبل أن يحصل اللاعبون على تأشيرات السفر قبل أيام من انطلاق البطولة، بينما لم يحصل بعض أفراد الجهاز الفني على التأشيرات حتى الآن.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم استمرار التنسيق مع الاتحاد الإيراني لضمان أفضل تجربة ممكنة للبعثة خلال البطولة.

ويتواجد منتخب إيران ضمن المجموعة السابعة رفقة مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

سيلعب منتخب الفراعنة ضد إيران في مباراة الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات يوم 27 يونيو المقبل.