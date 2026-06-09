سكاي: بلاتيني يتقدم بشكوى قضائية ضد إنفانتينو قبل انطلاق كأس العالم

تقدم ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي السابق بشكوى قضائية ضد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، قبل أيام من انطلاق كأس العالم.

وكشف محامي بلاتيني أن الشكوى تتهم إنفانتينو وآخرين بالعمل على استبعاده من سباق رئاسة فيفا عام 2016.

وأشارت شبكة سكاي إلى أن الشكوى تتضمن أن إنفانتينو كان من أبرز الأطراف الساعية لإبعاد بلاتيني عن المنافسة على المنصب.

وكان بلاتيني مرشحا بارزا لخلافة جوزيف بلاتر في رئاسة فيفا، قبل فتح تحقيق أخلاقي ضده بشأن دفعة مالية حصل عليها في 2011.

وقررت لجنة الأخلاقيات في فيفا إيقاف بلاتيني لمدة 8 سنوات في 2015، قبل أن يتم تقليص العقوبة إلى 4 سنوات.

وحصل بلاتيني وبلاتر لاحقا على البراءة في القضية الجنائية المتعلقة بنفس الدفعة المالية، وذلك في 2022 ثم في الاستئناف خلال 2025.

ويؤكد بلاتيني أن المبلغ الذي حصل عليه كان مستحقات متأخرة نظير عمله مستشارا لبلاتر خلال الفترة بين 1998 و2002.

ومن المنتظر أن يرد الاتحاد الدولي لكرة القدم على الاتهامات خلال الفترة المقبلة.