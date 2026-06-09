تقرير: إيران تحت حراسة مشددة قبل كأس العالم بعد نقل المعسكر إلى المكسيك

خاض منتخب إيران أول تدريباته في المكسيك وسط إجراءات أمنية مشددة قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

وقرر المنتخب الإيراني نقل معسكره من مدينة توكسون في الولايات المتحدة الأمريكية إلى تيخوانا المكسيكية، بسبب التوترات السياسية مع أمريكا.

وكشفت شبكة جلوبو البرازيلية فرض السلطات المكسيكية تأمينا مكثفا على بعثة المنتخب، إذ تم تأمين فندق الإقامة وخط سير الفريق إلى التدريبات بواسطة قوات مسلحة من الحرس الوطني.

وجاء تغيير مقر المعسكر بسبب صعوبات في استخراج التأشيرات، إذ لم يحصل عدد من أعضاء الجهاز الإداري والفني على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة حتى الآن.

ويستعد منتخب إيران لخوض مباراته الأولى في البطولة يوم 15 يونيو في لوس أنجلوس، على أن يسافر الفريق صباح يوم المباراة ويعود مباشرة إلى المكسيك بعد نهايتها.

وتفصل مسافة تقدر بنحو 230 كيلومترا بين مقر إقامة المنتخب في تيخوانا ومدينة لوس أنجلوس التي تستضيف اللقاء.

وارتدى لاعبو إيران شارات تحمل رقم 168، في إشارة إلى ضحايا قصف مدرسة في مدينة ميناب خلال الأحداث الأخيرة في البلاد.

ويتواجد منتخب إيران ضمن المجموعة السابعة رفقة مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

سيلعب منتخب الفراعنة ضد إيران في مباراة الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات يوم 27 يونيو المقبل.