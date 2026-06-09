تقرير: إيران تحت حراسة مشددة قبل كأس العالم بعد نقل المعسكر إلى المكسيك

الثلاثاء، 09 يونيو 2026 - 10:56

كتب : FilGoal

تدريبات منتخب إيران

خاض منتخب إيران أول تدريباته في المكسيك وسط إجراءات أمنية مشددة قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

وقرر المنتخب الإيراني نقل معسكره من مدينة توكسون في الولايات المتحدة الأمريكية إلى تيخوانا المكسيكية، بسبب التوترات السياسية مع أمريكا.

وكشفت شبكة جلوبو البرازيلية فرض السلطات المكسيكية تأمينا مكثفا على بعثة المنتخب، إذ تم تأمين فندق الإقامة وخط سير الفريق إلى التدريبات بواسطة قوات مسلحة من الحرس الوطني.

أخبار متعلقة:
تكريم 168 طفلا ضحية الاعتداء الأمريكي.. إيران تصل إلى المكسيك للمشاركة بالمونديال منافس مصر - مدرب نيوزيلندا: سنبذل كل ما لدينا للفوز على إيران  سفير إيران بالمكسيك: المنتخب مطالب بالدخول والخروج من أمريكا نفس يوم المباريات منافس مصر – أزمة تأشيرات تضرب إيران قبل كأس العالم

وجاء تغيير مقر المعسكر بسبب صعوبات في استخراج التأشيرات، إذ لم يحصل عدد من أعضاء الجهاز الإداري والفني على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة حتى الآن.

ويستعد منتخب إيران لخوض مباراته الأولى في البطولة يوم 15 يونيو في لوس أنجلوس، على أن يسافر الفريق صباح يوم المباراة ويعود مباشرة إلى المكسيك بعد نهايتها.

وتفصل مسافة تقدر بنحو 230 كيلومترا بين مقر إقامة المنتخب في تيخوانا ومدينة لوس أنجلوس التي تستضيف اللقاء.

وارتدى لاعبو إيران شارات تحمل رقم 168، في إشارة إلى ضحايا قصف مدرسة في مدينة ميناب خلال الأحداث الأخيرة في البلاد.

ويتواجد منتخب إيران ضمن المجموعة السابعة رفقة مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

سيلعب منتخب الفراعنة ضد إيران في مباراة الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات يوم 27 يونيو المقبل.

المكسيك منتخب إيران
نرشح لكم
كأس العالم – تحليل منشطات لمنتخب مصر قبل البطولة بعد رفض دخوله أمريكا.. فيفا يصدر بيانا بشأن استبعاد الصومالي أرتان من كأس العالم بقيادة أمين عمر.. طاقم تحكيم مصري لمواجهة كوريا الجنوبية ضد التشيك في اليوم الافتتاحي الدرندلي: لا توجد رهبة من مواجهة الفرق الكبيرة.. وهناك إيجابيات من ودية البرازيل تيمبر يغيب عن كأس العالم بسبب الإصابة "يتعافى بشكل جيد".. الاتحاد البرازيلي يصدر بيانا رسميا بشأن تطورات إصابة نيمار إسبانيا تهزم بيرو بثلاثية وديا قبل انطلاق كأس العالم حسام حسن: منتخب مصر مرّ بفترة طويلة دون تغيير في عناصره
أخر الأخبار
كأس العالم – تحليل منشطات لمنتخب مصر قبل البطولة دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – مودرن سبورت يتفق مع ثنائي الفريق على فسخ عقده 11 دقيقة | الدوري المصري
ثورة مدربي الدرجة الثانية مستمرة.. رومانو: تورينو يقترب من تعيين أباتي 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد رفض دخوله أمريكا.. فيفا يصدر بيانا بشأن استبعاد الصومالي أرتان من كأس العالم 47 دقيقة | في المونديال
سيواصل مغامرته.. ليل يعلن تجديد عقد جيرو 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
منذر طمين: كنا نعاني لعدم وجود ملعب لـ المصري.. والنادي يستحق بطولتين كل موسم 57 دقيقة | الدوري المصري
يوريتشيتش: رمضان صبحي غير مسؤول في تصرفاته.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي معي ساعة | الدوري المصري
اتحاد طنجة: الزمالك لم يتواصل معنا حتى الآن لحل قضية عبد الحميد معالي ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 انتهت ودي - مصر (1)-(2) البرازيل.. فوز السامبا قبل كأس العالم 2 تقرير مغربي: عموتة رفض رفع طلباته المالية لتدريب الأهلي.. و3 شروط له 3 الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي 4 تشكيل منتخب مصر - حمدي فتحي في الدفاع أمام البرازيل.. وصلاح على الدكة
/articles/530555/تقرير-إيران-تحت-حراسة-مشددة-قبل-كأس-العالم-بعد-نقل-المعسكر-إلى-المكسيك