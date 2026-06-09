مواعيد مباريات الثلاثاء 9 يونيو 2026.. نهائي كأس ليبيا ومواجهة السعودية ضد السنغال

الثلاثاء، 09 يونيو 2026 - 10:11

كتب : FilGoal

منتخب السعودية

يشهد اليوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر يونيو 2026 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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كأس ليبيا

يستضيف استاد القاهرة الدولي نهائي كأس ليبيا.

ويلعب أهلي طرابلس أمام أهلي بنغازي في المباراة النهائية.

وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء وتذاع عبر قناة ليبيا الرياضية.

ويقود حسام البدري فريق أهلي طرابلس الليبي.

مباريات ودية

تواصل المنتخبات استعداداتها من أجل كأس العالم بخوض مباريات ودية.

ويلعب منتخب الكونغو الديمقراطية أمام تشيلي في تمام السادسة مساء.

بينما يلعب منتخب السعودية أمام السنغال في الثانية فجرا ويذاع عبر قناة STC سبورتس 3.

ويختتم منتخب الأرجنتين استعداداته بمواجهة أيسلندا في الرابعة فجرا وتذاع عبر قناة أبوظبي الرياضية 1.

وفي نفس التوقيت يلعب منتخب العراق أمام فنزويلا وتذاع عبر قناة الرابعة الرياضية العراقية.

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مواعيد مباريات الثلاثاء 9 يونيو 2026.. نهائي كأس ليبيا ومواجهة السعودية ضد السنغال ساعة | الكرة الإفريقية
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