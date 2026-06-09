النحاس: الكوكي ساهم في تتويج المصري بكأس العاصمة.. وهذا موقفي في الموسم المقبل

شدد عماد النحاس المدير الفني للمصري على أن فريقه كان لديه رغبة شديدة في التتويج ببطولة كأس العاصمة، لاستعادة البطولات في النادي البورسعيدي.

وحصل المصري على كأس العاصمة بعد الفوز على إنبي في النهائي بثلاثية دون رد.

وكسر المصري صيام 28 عاما دون التتويج ببطولة منذ الفوز بكأس مصر سنة 1998 أمام المقاولون العرب.

وقال النحاس عبر أون سبورت: "كان لدينا رغبة في الفوز ببطولة كأس العاصمة وظهر ذلك على مستوى المصري بداية من نصف النهائي أمام زد".

وأضاف "كأس العاصمة بطولة غالية على المصري لأنها جاءت بعد غياب 28 سنة، وكانت من أضمن أهداف الفريق بعد أن توليت تدريبه".

وواصل "أرى أن خالد صبحي كان يستحق التواجد مع منتخب مصر في كأس العالم".

وأكمل "لدي بعض العروض في الموسم المقبل، ولكن الأولوية بالنسبة لي هي البقاء مع المصري".

وأوضح "أشكر نبيل الكوكي على ما قدمه مع المصري منذ بداية الموسم، وأبارك له على البطولة لأن دوره في التتويج لا يمكن أن ننكره".

وأتم تصريحاته "بالتأكيد المصري يحتاج لعدة صفقات لتدعيم صفوفه بقوة وحتى يلبي طموح الجمهور والنادي، الذي سيرتفع بالتأكيد بعد التتويج بكأس العاصمة".