النحاس: الكوكي ساهم في تتويج المصري بكأس العاصمة.. وهذا موقفي في الموسم المقبل

الثلاثاء، 09 يونيو 2026 - 00:20

كتب : FilGoal

عماد النحاس - المصري

شدد عماد النحاس المدير الفني للمصري على أن فريقه كان لديه رغبة شديدة في التتويج ببطولة كأس العاصمة، لاستعادة البطولات في النادي البورسعيدي.

وحصل المصري على كأس العاصمة بعد الفوز على إنبي في النهائي بثلاثية دون رد.

وكسر المصري صيام 28 عاما دون التتويج ببطولة منذ الفوز بكأس مصر سنة 1998 أمام المقاولون العرب.

أخبار متعلقة:
حسام حسن: منتخب مصر مرّ بفترة طويلة دون تغيير في عناصره تقرير مغربي: عموتة رفض رفع طلباته المالية لتدريب الأهلي.. و3 شروط له كريم العراقي: قيمة جمهور المصري أكبر من بطولة كأس عاصمة مصر

وقال النحاس عبر أون سبورت: "كان لدينا رغبة في الفوز ببطولة كأس العاصمة وظهر ذلك على مستوى المصري بداية من نصف النهائي أمام زد".

وأضاف "كأس العاصمة بطولة غالية على المصري لأنها جاءت بعد غياب 28 سنة، وكانت من أضمن أهداف الفريق بعد أن توليت تدريبه".

وواصل "أرى أن خالد صبحي كان يستحق التواجد مع منتخب مصر في كأس العالم".

وأكمل "لدي بعض العروض في الموسم المقبل، ولكن الأولوية بالنسبة لي هي البقاء مع المصري".

وأوضح "أشكر نبيل الكوكي على ما قدمه مع المصري منذ بداية الموسم، وأبارك له على البطولة لأن دوره في التتويج لا يمكن أن ننكره".

وأتم تصريحاته "بالتأكيد المصري يحتاج لعدة صفقات لتدعيم صفوفه بقوة وحتى يلبي طموح الجمهور والنادي، الذي سيرتفع بالتأكيد بعد التتويج بكأس العاصمة".

المصري عماد النحاس كأس العاصمة
نرشح لكم
حسام حسن: منتخب مصر مرّ بفترة طويلة دون تغيير في عناصره تقرير مغربي: عموتة رفض رفع طلباته المالية لتدريب الأهلي.. و3 شروط له كريم العراقي: قيمة جمهور المصري أكبر من بطولة كأس عاصمة مصر عبد الظاهر السقا: تتويج المصري بكأس العاصمة يؤكد على أهمية الأندية الشعبية "كسبوها بعد 28 عاما".. المصري يتوج بـ كأس عاصمة مصر بالفوز على إنبي مصدر من الأهلي لـ في الجول: الحسين عموتة الأقرب لتولي تدريب الفريق رئيس الاتحاد السكندري لـ في الجول: اتفقنا مع الجمل لتدريب الفريق انتهت نهائي كأس عاصمة مصر - إنبي (0)-(3) المصري.. البطولة بورسعيدية
أخر الأخبار
النحاس: الكوكي ساهم في تتويج المصري بكأس العاصمة.. وهذا موقفي في الموسم المقبل ساعة | الدوري المصري
حسام حسن: منتخب مصر مرّ بفترة طويلة دون تغيير في عناصره ساعة | في المونديال
تقرير مغربي: عموتة رفض رفع طلباته المالية لتدريب الأهلي.. و3 شروط له ساعة | الدوري المصري
كرة يد – على رأسهم ثلاثي الزمالك.. البنك الأهلي يعلن ضم 6 لاعبات لفريق السيدات ساعة | رياضة نسائية
كريم العراقي: قيمة جمهور المصري أكبر من بطولة كأس عاصمة مصر 2 ساعة | الدوري المصري
مانشستر سيتي يجهز عرضا جديد لضم إليوت أندرسون 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
عبد الظاهر السقا: تتويج المصري بكأس العاصمة يؤكد على أهمية الأندية الشعبية 2 ساعة | الدوري المصري
"كسبوها بعد 28 عاما".. المصري يتوج بـ كأس عاصمة مصر بالفوز على إنبي 3 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 انتهت ودي - مصر (1)-(2) البرازيل.. فوز السامبا قبل كأس العالم 2 الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي 3 تشكيل منتخب مصر - حمدي فتحي في الدفاع أمام البرازيل.. وصلاح على الدكة 4 قضية جديدة.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك لـ 3 فترات
/articles/530548/النحاس-الكوكي-ساهم-في-تتويج-المصري-بكأس-العاصمة-وهذا-موقفي-في-الموسم-المقبل