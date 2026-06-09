حسام حسن: منتخب مصر مرّ بفترة طويلة دون تغيير في عناصره
الثلاثاء، 09 يونيو 2026 - 00:14
كتب : FilGoal
أوضح حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أن الفريق مر بفترة طويلة دون تغيير في عناصره.
وقال حسام حسن عبر بي إن سبورتس: "أتمنى التوفيق لمنتخب مصر ولجميع العرب في كأس العالم".
وأضاف "أتشرف جدا بتمثيل مصر كلاعب في كأس العالم 1990 والآن كمدرب في نسخة 2026، تحقيق هذا الأمر ليس سهلا".
وأتم "الوقت الحالي صعب لمنتخب مصر بسبب مرحلة تغيير الأجيال ودخول لاعبين جدد مع القدامى بسبب مرور فترة طويلة دون التجديد، ليس من السهل إجراء هذه العملية خلال التصفيات والتأهل لكأس العالم والوصول لأبعد نقطة في أمم إفريقيا وتحقيق طموح الجمهور المصري في الوقت ذاته".
ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم للمرة الرابعة حيث يواجه بلجيكا وإيران ونيوزيلندا في المجموعة السابعة.
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