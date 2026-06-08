بيريز يعلنها: مورينيو يعود لتدريب ريال مدريد

الإثنين، 08 يونيو 2026 - 22:10

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - فلورنتينو بيريز - رئيس ريال مدريد

أعلن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد عودة جوزيه مورينيو لتدريب الفريق مجددا.

وفاز بيريز في الانتخابات الرئاسية لريال مدريد ليظل على مقعد الرئيس حتى عام 2030.

وقال بيريز خلال مؤتمر صحفي: "فزنا في الانتخابات وسنواصل العمل من أجل الاستمرار في حصد الألقاب، ما زلت هنا للدفاع عن ريال مدريد.

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وأضاف "سنقاتل حتى النهاية لتحقيق دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 16، وسنواصل الافتخار بملعب سانتياجو برنابيو، فهو الأفضل في العالم".

وأتم "أود أن أرحب مجددا بجوزيه مورينيو أحد أفضل المدربين في العالم، اطمئنوا بوجودي كرئيس لريال مدريد سيظل النادي دائما ملكا لأعضائه".

ووقّع جوزيه مورينيو عقود تدريب ريال مدريد حتى يونيو 2029.

وتم تفعيل العقد مباشرة بعد فوز بيريز بالانتخابات.

ودفع ريال مدريد 15 مليون يورو إلى بنفيكا قيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب البرتغالي.

يذكر أن مورينيو قاد ريال مدريد في الفترة من 2010 إلى 2013، وحقق لقب الدوري الإسباني 2011-2012، وكأس إسبانيا 2010-2011، والسوبر الإسباني 2012.

جوزيه مورينيو ريال مدريد بنفيكا
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