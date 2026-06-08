تقرير: يوفنتوس يخطط لضم أودوجي من توتنام

الإثنين، 08 يونيو 2026 - 19:48

كتب : FilGoal

ديستيني أودوجي

يبدو أن يوفنتوس يخطط لإعادة المدافع الإيطالي ديستيني أودوجي إلى الدوري الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما أبدى اهتمامه بالتعاقد مع لاعب توتنام هوتسبير.

ويسعى يوفنتوس لإجراء عملية إعادة بناء شاملة للفريق عقب إنهاء الموسم الماضي في المركز السادس بجدول الدوري الإيطالي، وفشله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة "توتو يوفي" الإيطالية، فإن إدارة "السيدة العجوز" تتابع أودوجي منذ تألقه مع أودينيزي، وتفكر جديا في التحرك لضمه خلال الأسابيع المقبلة.

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وكان أودوجي قد لفت الأنظار بقميص أودينيزي بعدما سجل 8 أهداف وصنع 7 أخرى خلال 71 مباراة في الدوري الإيطالي، ليحصل بعدها على فرصة الانتقال إلى توتنام مقابل نحو 17 مليون جنيه إسترليني في عام 2023.

ورغم ظهوره بشكل جيد في موسمه الأول مع النادي اللندني، فإن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما لم ينجح في تطوير أرقامه خلال الموسمين الأخيرين، إذ اكتفى بصناعتين فقط خلال 45 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع تعاقد توتنام مؤخرا مع أندي روبرتسون في صفقة انتقال حر قادما من ليفربول، أصبح مستقبل أودوجي محل تساؤلات داخل النادي.

وأشار التقرير إلى أن توتنام حدد قيمة اللاعب بحوالي 30 مليون يورو، أي ما يقارب 25.9 مليون جنيه إسترليني، في حال وصول عرض رسمي من يوفنتوس أو أي نادٍ آخر.

ويمتد عقد أودوجي مع توتنام حتى صيف 2030، ما يمنح إدارة النادي أفضلية كبيرة في أي مفاوضات محتملة.

ويملك المدرب روبرتو دي زيربي عدة خيارات في مركز الظهير الأيسر للموسم المقبل، أبرزها أندي روبرتسون، وجيد سبينس، وسوزا، وهو ما قد يفتح الباب أمام رحيل أحد اللاعبين في هذا المركز.

وفي ظل غياب المشاركات الأوروبية عن توتنام خلال الموسم المقبل، تبدو فرص أودوجي أو سوزا في المغادرة أكبر من أي وقت مضى.

كما أشار التقرير إلى أن خيار الإعارة قد يكون مطروحا أيضا إذا لم تصل عروض شراء مناسبة، خاصة أن توتنام يمكنه الاستفادة ماليا من إعارة اللاعب مقابل مبلغ جيد.

أما يوفنتوس، فقد يفضل هذا السيناريو لتقليل النفقات، خصوصا بعد خسارة العائدات المالية المرتبطة بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ويبقى أودوجي أحد الأسماء التي قد تشهد تحركا كبيرا خلال الميركاتو الصيفي، في ظل اهتمام يوفنتوس ورغبة توتنام في إعادة ترتيب صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

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