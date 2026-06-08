تقرير: نيوكاسل يزاحم إيفرتون على موهبة تشيلسي

دخل نادي نيوكاسل في منافسة قوية مع إيفرتون بشأن فرصه في التعاقد بشكل نهائي مع جناح تشيلسي الشاب تيريك جورج في الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان إيفرتون قد ضم جورج على سبيل الإعارة من تشيلسي خلال الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية الماضية، أملا في منحه فرصة أكبر للمشاركة واكتساب الخبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن تجربة اللاعب البالغ من العمر 20 عاما في "جوديسون بارك" لم تسر كما كان متوقعا، حيث شارك أساسيا في مباراة واحدة فقط، إضافة إلى 10 مشاركات كبديل في البريميرليج.

ويدرس المدرب ديفيد مويس وإدارة إيفرتون حاليا إمكانية تفعيل بند الشراء النهائي الموجود في عقد الإعارة، والذي تبلغ قيمته 22 مليون جنيه إسترليني.

ووفقا لموقع "تيم توك"، فإن إيفرتون لا يرغب في دفع المبلغ المطلوب كاملا، ويسعى إلى إعادة التفاوض مع تشيلسي لتخفيض قيمة الصفقة.

في المقابل، لا يبدو أن إدارة تشيلسي مستعدة لتقديم تنازلات في الوقت الحالي، خاصة أنها ترى أن فتح باب المنافسة على اللاعب قد يساعدها في الحصول على عرض أفضل.

وأشار التقرير إلى أن نيوكاسل يونايتد يراقب تطورات الملف عن كثب، خصوصا بعد رحيل جناحه أنتوني جوردون إلى برشلونة، ما دفع النادي للبحث عن بديل شاب قادر على التطور مستقبلا.

ويُنظر داخل نيوكاسل إلى جورج كخيار جذاب، خاصة أن قيمته المحتملة أقل بكثير من المبلغ الذي حصل عليه النادي من بيع جوردون.

ويمتد عقد جورج مع تشيلسي لعام واحد فقط، لكن النادي اللندني يعتقد أن اللاعب لا يزال يمتلك قيمة كبيرة في السوق، كونه أحد أبناء الأكاديمية واللاعبين المحليين المؤهلين ضمن لوائح التسجيل.

وخاض جورج 37 مباراة مع تشيلسي في مختلف المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 6 أخرى، ما جعله يحظى بدعم شريحة من جماهير "البلوز" التي تفضل استمراره على حساب بعض الصفقات الأخرى.

ورغم ذلك، قد يوافق تشيلسي على بيعه إذا لم يكن ضمن خطط المدرب الجديد تشابي ألونسو، خاصة في ظل حاجة النادي لتحسين وضعه المالي والالتزام بقواعد اللعب المالي الخاصة بالدوري الإنجليزي والاتحاد الأوروبي.

ومن وجهة نظر اللاعب، تبدو المشاركة المنتظمة العامل الأهم في تحديد مستقبله، إذ يملك حتى الآن خبرة محدودة في البريميرليج، بعدما خاض 23 مباراة فقط بإجمالي 531 دقيقة.

لذلك، قد يفضل جورج الانتقال إلى النادي الذي يضمن له فرص لعب أكبر، بدلا من الاكتفاء بالانضمام إلى فريق أكبر اسما دون الحصول على دقائق كافية داخل الملعب.