إيفرتون يجدد تعاقد ميكولينكو

أعلن نادي إيفرتون تجديد تعاقد مدافعه فيتالي ميكولينكو لمدة 3 مواسم ليستمر مع الأرزق حتى نهاية موسم 2028-2029.

فيتالي ميكولينكو النادي : إيفرتون إيفرتون

وانضم الظهير الأيسر البالغ من العمر 27 عاما لصفوف إيفرتون قادما من دينامو كييف في يناير 2022.

ومنذ انضمامه للفريق شارك في 157 مباراة كلاعب أساسي.

وقال ميكولينكو عقب تجديد تعاقده مع إيفرتون: "أتذكر أول رسالة تلقيتها من القائد شيموس كولمان عندما وقعت العقد وشكرته على ترحيبه بي ومنحي الثقة، وشعرك أنني أنتمى إلى عائلة حقيقية هنا".

وأضاف "أنا متحمس للغاية للاستمرار مع إيفرتون وفخور بوجودي هنا".

وأكمل "في السنوات الأولى من وجودي هنا كنا نعاني لكن فريقنا كعائلة واحدة كنا نتحسن في كل موسم".

وأنهى إيفرتون الدوري الإنجليزي الموسم الماضي في المركز الـ13 برصيد 49 نقطة.