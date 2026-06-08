مصدر من الزمالك لـ في الجول: تم التوصل لاتفاق تسوية مع مصدق.. وهذه الخطوة المقبلة

الإثنين، 08 يونيو 2026 - 17:36

كتب : FilGoal

صلاح الدين مصدق - الزمالك - حرس الحدود

توصل نادي الزمالك لاتفاق تسوية مع صلاح مصدق لاعب الفريق السابق قبل نهاية المهلة بيوم واحد.

صلاح الدين مصدق

النادي : الوداد الرياضي

الزمالك

وألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نادي الزمالك بدفع 909 آلاف دولار لصلاح مصدق، مع عقوبة تأديبية تقضي بإيقافه فترتي تسجيل.

وكشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "توصل الزمالك لاتفاق تسوية مع المغربي صلاح مصدق بشأن مستحقاته المتأخرة وفقا للحكم الذي حصل عليه بدفع 909 آلاف دولار، بحصوله على قسطين يتم دفع القسط الأول فورا بينما القسط الثاني نهاية شهر يوليو"

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واختتم المصدر تصريحاته "تم توقيع التسوية بين الطرفين قبل نهاية المهلة المقرر لها 9 يونيو الجاري، وسيتم إرسالها إلى المحكمة الرياضية أملا في رفع العقوبة التأديبية على نادي الزمالك بإيقاف القيد لمدة فترتين".

وكان الزمالك قد ضم صلاح مصدق قادما من نادي نهضة الزمامرة المغربي خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2025.

ولم يحصل نادي نهضة الزمامرة على 250 ألف دولار قيمة انتقال اللاعب للزماك.

وفسخ مصدق عقده مع الزمالك وانتقل إلى الوداد المغربي في يناير من العام الجاري.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر موقعه في وقت سابق تسوية نادي الزمالك لقضيتين بشكل رسمي من أصل 18 قضية.

وكان نادي الزمالك قد أعلن انتهاء قضيتي لويس فيستني كاسترو وجواو إسبينوسا ميجيل مساعدي البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق السابق.

الزمالك صلاح الدين مصدق
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