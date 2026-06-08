ذا صن: راشفورد ونجمي ليفربول وأرسنال.. بايرن يدرس 3 خيارات لتعويض صفقة جوردون

الإثنين، 08 يونيو 2026 - 15:59

كتب : FilGoal

برشلونة ضد ريال مدريد

وضع نادي بايرن ميونيخ 3 خيارات لدعم مركز الجناح الهجومي.

وكان بايرن قريبا من ضم الإنجليزي أنتوني جوردون جناح نيوكاسل السابق، قبل أن يقرر اللاعب الانتقال إلى برشلونة الإسباني.

وأعلن نادي برشلونة قبل انطلاق كأس العالم عن التعاقد مع أنتوني جوردون قادما من نيوكاسل لخمس مواسم.

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وكشفت ذا صن إلى أن بايرن قرر البحث عن لاعب آخر بعد فشل صفقة جوردون.

ووضع بايرن ميونيخ ماركوس راشفورد جناح مانشستر يونايتد الذي انتهت إعارته لبرشلونة، وريو نجوموها جناح ليفربول الشاب، والبرازيل جابرييل مارتينيلي المتوج بلقب الدوري الإنجليزي مؤخرا مع أرسنال.

ويشكل راتب راشفورد عقبة أمام انضمامه لبايرن ميونيخ، حيث يتقاضي 325 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

ولن يجد راشفورد لنفسه مكانا أساسيا في تشكيل بايرن، وبالتالي لن يوفر الفريق البافاري الراتب المرتفع للاعب الإنجليزي.

ويضم بايرن ميونيخ بين صفوفه مايكل أوليسي على الجناح الأيمن، ولويس دياز على الجانب الأيسر، بالإضافة لتواجد هاري كين كمهاجم للفريق.

وأمضى راشفورد البالغ 29 عاما، الموسم الماضي معارا إلى برشلونة، وسجل 14 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات .

كما وضع بايرن اسم الموهبة الشابة ريو نجوموها في قائمته، ولكنه سيواجه مقاومة من ليفربول في ترك لاعبه الشاب صاحب الـ 17 عاما.

أما مارتينيلي فيبقى أحد الحلول المطروحة للانضمام إلى بايرن، خاصة أن اللاعب البرازيلي أكمل 90 دقيقة فقط في 9 مباريات من إجمالي 53 مباراة خاضها مع أرسنال الموسم المنتهي.

ونجح بايرن ميونيخ في التتويج بثنائية الدوري والكأس الألمانيين، فيما ودع دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي بعد الخسارة أمام بايرن سان جيرمان.

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