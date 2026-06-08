حسم مشاركة تمبكتي أمام السنغال قبل اللقاء بساعات

يخضع حسان تمبكتي مدافع المنتخب السعودي إلى اختبارات طبية من أجل تحديد إمكانية مشاركته من عدمها أمام السنغال فجر الأربعاء، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

ويلعب المنتخب السعودي الودية الأخيرة قبل انطلاق كأس العالم يوم الخميس في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا

وأوضح التقرير أن تمبكتي سيخضع لهذه الفحوصات يوم الثلاثاء، قبل اللقاء بساعات.

وشارك حسان تمبكتي في تدريبات السعودية قبل مواجهة السنغال الودية استعدادا لكأس العالم.

وذلك بعد إصابته في العضلة الخلفية خلال التدريبات.

ويستعد المنتخب السعودي لملاقاة منتخب أوروجواي بافتتاحية مبارياته بكأس العالم 2026 يوم 16 يونيو.

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثامنة بكأس العالم 2026 بجانب كل من أوروجواي وإسبانيا وكاب فيردي.