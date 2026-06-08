حسم مشاركة تمبكتي أمام السنغال قبل اللقاء بساعات

الإثنين، 08 يونيو 2026 - 14:13

كتب : FilGoal

حسان تمبكتي مدافع منتخب السعودية

يخضع حسان تمبكتي مدافع المنتخب السعودي إلى اختبارات طبية من أجل تحديد إمكانية مشاركته من عدمها أمام السنغال فجر الأربعاء، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

ويلعب المنتخب السعودي الودية الأخيرة قبل انطلاق كأس العالم يوم الخميس في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا

وأوضح التقرير أن تمبكتي سيخضع لهذه الفحوصات يوم الثلاثاء، قبل اللقاء بساعات.

أخبار متعلقة:
رياض محرز يتحدث عن مواجهة الأرجنتين المرتقبة الجزائر تصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لكأس العالم هازارد: كأس العالم بطولة صعبة لتحقيقها.. وكنا قريبين من اللقب الشناوي: يمكننا تحقيق إنجاز مميز في كأس العالم.. وبالنسبة لي مصمم على الفوز باللقب

وشارك حسان تمبكتي في تدريبات السعودية قبل مواجهة السنغال الودية استعدادا لكأس العالم.

وذلك بعد إصابته في العضلة الخلفية خلال التدريبات.

ويستعد المنتخب السعودي لملاقاة منتخب أوروجواي بافتتاحية مبارياته بكأس العالم 2026 يوم 16 يونيو.

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثامنة بكأس العالم 2026 بجانب كل من أوروجواي وإسبانيا وكاب فيردي.

كأس العالم السنغال السعودية حسان تمبكتي
نرشح لكم
كأس العالم - رفض دخول الحكم الصومالي عمر عبد القادر للمشاركة في المونديال تقرير: مزراوي قد يلحق بمواجهة البرازيل مدرب الإسماعيلي السابق لـ في الجول: أتوقع تأهل مصر لربع نهائي كأس العالم قبل المواجهة المرتقبة.. كيف استعد منتخب نيوزيلندا لمواجهة مصر تكريم 168 طفلا ضحية الاعتداء الأمريكي.. إيران تصل إلى المكسيك للمشاركة بالمونديال أويارزابال: واثقون وجاهزون لكأس العالم.. ونجاح منتخب إسبانيا أهم من الأفراد مدرب المغرب يوضح موقف أكرد من المشاركة في كأس العالم هازارد: كأس العالم بطولة صعبة لتحقيقها.. وكنا قريبين من اللقب
أخر الأخبار
بيريز يعلنها: مورينيو يعود لتدريب ريال مدريد 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
إريكسن: سقوطي أمام أوكرانيا مختلف عما حدث في يورو 2021 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: الحسين عموتة الأقرب لتولي تدريب الفريق 39 دقيقة | الدوري المصري
رئيس الاتحاد السكندري لـ في الجول: اتفقنا مع الجمل لتدريب الفريق ساعة | الدوري المصري
صن: راتب راشفورد يُصعب انتقاله إلى بايرن ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر نهائي كأس عاصمة مصر - إنبي (0)-(2) المصري.. صلاح محسن يهدر انفرادا ساعة | الدوري المصري
تقرير: يوفنتوس يخطط لضم أودوجي من توتنام 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل نهائي كأس العاصمة – طمين والشامي في هجوم المصري ضد إنبي 2 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 انتهت ودي - مصر (1)-(2) البرازيل.. فوز السامبا قبل كأس العالم 2 تعرف على ترتيب قادة منتخب مصر في كأس العالم 3 الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي 4 تشكيل منتخب مصر - حمدي فتحي في الدفاع أمام البرازيل.. وصلاح على الدكة
/articles/530510/حسم-مشاركة-تمبكتي-أمام-السنغال-قبل-اللقاء-بساعات