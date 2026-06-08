سلامي: منتخب الأردن استفاد من تجربة كولومبيا رغم الخسارة

الإثنين، 08 يونيو 2026 - 13:06

كتب : FilGoal

جمال سلامي - الأردن

الأردن كأس العالم جمال سلامي
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