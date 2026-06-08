سلامي: منتخب الأردن استفاد من تجربة كولومبيا رغم الخسارة

مدرب المغرب يوضح موقف أكرد من المشاركة في كأس العالم

حسم مشاركة تمبكتي أمام السنغال قبل اللقاء بساعات

هازارد: كأس العالم بطولة صعبة لتحقيقها.. وكنا قريبين من اللقب

الجزائر تصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لكأس العالم

الشناوي: يمكننا تحقيق إنجاز مميز في كأس العالم.. وبالنسبة لي مصمم على الفوز باللقب

رياض محرز يتحدث عن مواجهة الأرجنتين المرتقبة

الكشف عن موعد المران الأول لمنتخب مصر في مقر إقامته بأمريكا

بروس: غير سعيد بتسريب لقطات من مباراة جامايكا.. ومدرب المكسيك يعرفنا جيدا