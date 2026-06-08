تقرير: سلوت والركراكي ضمن قائمة المرشحين لخلافة فان بيرسي في فينورد

الإثنين، 08 يونيو 2026 - 12:55

كتب : FilGoal

أرني سلوت مدرب ليفربول

بدأ فينورد البحث عن مدرب جديد بعد رحيل روبن فان بيرسي عن قيادة الفريق، استعدادا للموسم المقبل والمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ودخل أرني سلوت مدرب ليفربول السابق قائمة المرشحين لخلافة فان بيرسي.

وكشف موقع dutchnews الهولندي عن دراسة فينورد لأكثر من اسم لخلافة فان بيرسي.

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ويأتي أرني سلوت على رأس الأسماء المطروحة، بعد نجاحاته السابقة مع فينورد، لكن عودته تبدو صعبة في الوقت الحالي لكنها قائمة.

ويدخل وليد الركراكي ضمن القائمة، بعد تجربته الناجحة مع منتخب المغرب وبلوغه نصف نهائي كأس العالم 2022.

كما يظهر اسم أوليفر جلاسنر ضمن المرشحين، خاصة بعد تتويجه بدوري المؤتمر الأوروبي، إلا أن العروض الأكبر قد تبعده عن الدوري الهولندي.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة فينورد قرارها خلال الفترة المقبلة من أجل الاستعداد للموسم الجديد.

وحقق سلوت مع ليفربول لقب الدوري الإنجليزي موسم 2024/25.

وخاض مع الريدز الموسم الحالي 57 مباراة محققا 28 انتصارا، و9 تعادلات، و20 هزيمة.

وأنهى ليفربول الدوري في المركز الخامس المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

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