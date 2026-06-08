بروس: غير سعيد بتسريب لقطات من مباراة جامايكا.. ومدرب المكسيك يعرفنا جيدا

أبدى هوجو بروس مدرب منتخب جنوب إفريقيا استياءه من تسريب لقطات من المباراة الودية المغلقة أمام جامايكا، قبل مواجهة المكسيك في افتتاح كأس العالم 2026.

وتعادل منتخب جنوب إفريقيا 1-1 مع جامايكا في مباراة ودية غير رسمية ضمن الاستعدادات للبطولة.

وقال بروس في تصريحات لقناة SABC الجنوب إفريقية: "تفاجأت بظهور لقطات من المباراة على وسائل التواصل الاجتماعي، لا أعرف كيف حدث ذلك وأنا غير سعيد بهذا الأمر".

وأضاف "هذا الأمر لن يؤثر كثيرا، مدرب المكسيك يعرف فريقنا جيدا، وأنا أيضا شاهدت مباريات كافية لهم".

وانتقد بروس أداء فريقه، مشيرا إلى أن اللاعبين ما زالوا يتأقلمون مع ارتفاع درجة الحرارة والإرهاق بعد السفر.

وأوضح "نحتاج بعض الأيام للتأقلم، رأيت لاعبين غير قادرين على تقديم نفس المجهود بسبب ارتفاع درجة الحرارة".

وتابع "لدينا 4 أيام قبل المباراة، وسنكون جاهزين بشكل أفضل".

وشدد "نعرف كيف نلعب أمام المكسيك، سواء عند امتلاك الكرة أو بدونها، وسنعمل على التفاصيل في التدريبات المقبلة".

وأضاف "المكسيك فريق قوي وخطير، ويملك حركة جماعية كبيرة، ويجب أن نكون في أفضل مستوى لتحقيق نتيجة".

واختتم بروس تصريحاته "أنا سعيد بأن البعض يرى أننا الأضعف في المجموعة، هذا قد يكون دافعا لنا".

وسجل ليل فوستر هدف جنوب إفريقيا في الشوط الأول، قبل أن يدرك دواين أتكينسون التعادل لجامايكا في الدقائق الأخيرة.

وأقيمت المباراة خلف أبواب مغلقة، ولم يتم الإعلان عن نتيجتها إلا بعد عدة ساعات، كما أنها لم تسجل كمباراة رسمية لدى فيفا.

لكن رغم ذلك شهدت المباراة تسريب لقطات من المباراة عبر الإنترنت ليضعف من جدوى هذا القرار، خاصة أن اللقاء أقيم في المكسيك، ما يمنح المنافس فرصة لمتابعة الفريق عن قرب.

ويقع منتخب جنوب إفريقيا في المجموعة الأولى إلى جانب المكسيك والتشيك وكوريا الجنوبية، والتي حققت نتائج قوية في الفترة الأخيرة.

ويلعب منتخب جنوب إفريقيا المباراة الافتتاحية للمونديال أمام منتخب المكسيك المضيف على ملعب أزتيكا يوم 11 يونيو.