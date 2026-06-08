راديو مونت كارلو: كوناتي وقع على عقود انضمامه لـ ريال مدريد

الإثنين، 08 يونيو 2026 - 12:20

كتب : FilGoal

إبراهيما كوناتي

وقع الفرنسي إبراهيما كوناتي على عقود انضمامه إلى ريال مدريد ، وفقا شبكة راديو مونت كارلو.

ورحل كوناتي من صفوف ليفربول بعد نهاية عقده بنهاية موسم 2025-2026.

وذكر التقرير أن تعاقد كوناتي مع ريال مدريد سيستمر حتى عام 2030.

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وأوضح التقرير أن المدافع الفرنسي سينضم إلى الفريق المدريدي بعد كأس العالم.

في ريال مدريد، سيلتقي كوناتي مجدداً بزملائه الفرنسيين كيليان مبابي، وأوريلين تشواميني، وإدواردو كامافينجا، وفيرلان ميندي.

ومن المتوقع أن يعلن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي عن صفقة ضم إبراهيما كوناتي كأول صفقة لريال مدريد في الصيف، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية قبل ساعات.

وسيشارك كوناتي مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2026.

كوناتي انضم إلى ليفربول في 2021 قادما من لايبزيج.

وشارك كوناتي في 183 مباراة بقميص ليفربول وتمكن من تسجيل 7 أهداف وصناعة 4 آخرين.

وخلال الموسم المنقضي لعب كوناتي 51 مباراة بقميص ليفربول وسجل هدفين.

وتوج كوناتي مع ليفربول خلال 5 مواسم بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس المجتمع الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية مرتين.

ريال مدريد ليفربول إبراهيما كوناتي
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