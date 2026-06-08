الأردن يسقط أمام كولومبيا بهدفين في الودية الأخيرة قبل كأس العالم

خسر المنتخب الأردني أمام نظيره منتخب كولومبيا بهدفين نظيفين في إطار استعدادات الفريقين لكأس العالم 2026.

وأقيمت المباراة على ملعب سناب دراجون في سان دييجو بولاية كاليفورنيا.

ويقام كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

سجل هدفي منتخب كولومبيا جون آرياس.

الهدف الأول جاء في الدقيقة 41 بعد انفراده بالحارس إثر تمريرة من خاميس رودريجيز.

🚨🌎 | GOAL: JHON ARIAS OPENS THE SCORING FOR COLOMBIA! 🇨🇴 Colombia 1-0 Jordan 🇯🇴 pic.twitter.com/tkSjzErx5n — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) June 7, 2026

وفي الشوط الثاني، أضاف آرياس الهدف الثاني في الدقيقة 55 برأسية سكنت الشباك.

🚨🌎 | GOAL: JHON ARIAS WITH A BRACE! FANTASTIC TEAM GOAL! 🇨🇴 Colombia 2-0 Jordan 🇯🇴 pic.twitter.com/dTT2z63V9G — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) June 8, 2026

ويتواجد منتخب كولومبيا في المجموعة الـ 11 بكأس العالم إلى جانب البرتغال والكونغو الديمقراطية وأوزبكستان.

أما منتخب الأردن فيتواجد في المجموعة العاشرة إلى جانب الأرجنتين والنمسا والجزائر.

ويشارك المنتخب الأردني لأول مرة في تاريخه بكأس العالم.