الأردن يسقط أمام كولومبيا بهدفين في الودية الأخيرة قبل كأس العالم

الإثنين، 08 يونيو 2026 - 11:36

كتب : FilGoal

الأردن أمام كولومبيا

خسر المنتخب الأردني أمام نظيره منتخب كولومبيا بهدفين نظيفين في إطار استعدادات الفريقين لكأس العالم 2026.

وأقيمت المباراة على ملعب سناب دراجون في سان دييجو بولاية كاليفورنيا.

ويقام كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

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سجل هدفي منتخب كولومبيا جون آرياس.

الهدف الأول جاء في الدقيقة 41 بعد انفراده بالحارس إثر تمريرة من خاميس رودريجيز.

وفي الشوط الثاني، أضاف آرياس الهدف الثاني في الدقيقة 55 برأسية سكنت الشباك.

ويتواجد منتخب كولومبيا في المجموعة الـ 11 بكأس العالم إلى جانب البرتغال والكونغو الديمقراطية وأوزبكستان.

أما منتخب الأردن فيتواجد في المجموعة العاشرة إلى جانب الأرجنتين والنمسا والجزائر.

ويشارك المنتخب الأردني لأول مرة في تاريخه بكأس العالم.

الأردن كأس العالم كولومبيا أمريكا 2026
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