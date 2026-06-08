التجربة الأخيرة قبل كأس العالم.. المغرب يتعادل مع النرويج وديا

الإثنين، 08 يونيو 2026 - 00:10

كتب : FilGoal

المغرب ضد النرويج

تعادل منتخب المغرب مع النرويج بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت بأمريكا استعدادا لكأس العالم 2026.

المباراة كانت هي الأخيرة لكلا المنتخبين قبل انطلاق المونديال.

وشهدت المباراة إصابة ثنائي منتخب المغرب نصير مزراوي وعبد الصمد الزلزولي، وخرج كل منهما بالشوط الأول.

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تقدم براهيم دياز بالهدف الأول للمغرب في الدقيقة الثامنة بصناعة من الزلزولي قبل إصابته.

وصمد دفاعات المغرب حتى الدقيقة 75، قبل أن يسجل مارتن أوديجارد هدف التعادل للنرويج مستغلا تمريرة من أوسكار بوب داخل منطقة الجزاء ليسجل أوديجارد مباشرة في الشباك.

ويقع منتخب المغرب في المجموعة الثالثة بكأس العالم مع البرازيل واسكتلندا وهاييتي.

بينما يلعب منتخب النرويج في المجموعة التاسعة مع فرنسا والعراق والسنغال.

منتخب المغرب كان قد حصل على المركز الرابع في النسخة الماضية من كأس العالم.

بينما يشارك منتخب النرويج في المونديال لأول مرة منذ نسخة عام 2002.

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