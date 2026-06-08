ماركا: ميتشيل يريد ضم تير شتيجن مجددا في تجربة أياكس
الإثنين، 08 يونيو 2026 - 00:00
كتب : FilGoal
يريد ميتشيل المدير الفني لأياكس التعاقد مع أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة مجددا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
مارك تير شتيجن
النادي : جيرونا
وبحسب صحيفة ماركا، فإن ميتشيل مدرب أياكس الجديد يريد أن يضم أندري تير شتيجن من برشلونة مجددا.
ولعب الحارس الألماني تحت قيادة ميتشيل في جيرونا معارا الموسم المنصرم قبل الإصابة التي أنهت موسمه.
وهبط جيرونا إلى دوري الدرجة الثانية ثم رحل ميتشيل لتدريب أياكس في الموسم الجديد.
ويمتد عقد الحارس البالغ من العمر 34 عاما مع برشلونة حتى 2028.
ويحصل تير شتيجن على راتب سنوي يبلغ حوالي 15 مليون يورو.
ويعتمد برشلونة على جوان جارسيا كحارس أساسي بعد ضمه في الصيف الماضي قادما من الغريم في المدينة إسبانيول.
بينما يجلس البولندي فويتشيك تشيزني على مقاعد البدلاء دائما.
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