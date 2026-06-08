ماركا: ميتشيل يريد ضم تير شتيجن مجددا في تجربة أياكس

الإثنين، 08 يونيو 2026 - 00:00

كتب : FilGoal

تير شتيجن

يريد ميتشيل المدير الفني لأياكس التعاقد مع أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة مجددا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة ماركا، فإن ميتشيل مدرب أياكس الجديد يريد أن يضم أندري تير شتيجن من برشلونة مجددا.

ولعب الحارس الألماني تحت قيادة ميتشيل في جيرونا معارا الموسم المنصرم قبل الإصابة التي أنهت موسمه.

أخبار متعلقة:
جوردون: راشفورد حدثني عن برشلونة.. ومسيرتي الحقيقية تبدأ الآن برناردو سيلفا: برشلونة خيار مطروح ولم أحسم مستقبلي بعد ذا أثليتك: إدارة برشلونة تثق في حسم ملف كانسيلو مع الهلال تقرير: برناردو سيلفا على استعداد للانتظار حتى يحسم برشلونة قرار ضمه

وهبط جيرونا إلى دوري الدرجة الثانية ثم رحل ميتشيل لتدريب أياكس في الموسم الجديد.

ويمتد عقد الحارس البالغ من العمر 34 عاما مع برشلونة حتى 2028.

ويحصل تير شتيجن على راتب سنوي يبلغ حوالي 15 مليون يورو.

ويعتمد برشلونة على جوان جارسيا كحارس أساسي بعد ضمه في الصيف الماضي قادما من الغريم في المدينة إسبانيول.

بينما يجلس البولندي فويتشيك تشيزني على مقاعد البدلاء دائما.

برشلونة ميركاتو أندري تير شتيجن أياكس
نرشح لكم
التجربة الأخيرة قبل كأس العالم.. المغرب يتعادل مع النرويج وديا تقرير: جونستون مرشح لتدعيم حراسة مرمى مانشستر يونايتد رئيس بايرن: بيريز يجب أن يوفر على نفسه عناء محاولة ضم أوليس تقرير: توتنام يسابق الزمن لضم موهبة فرنسا الجديدة كأس العالم - منتخب سويسرا يكشف تواجد ثعابين تحيط بملعب تدريباته في أمريكا رئيس نابولي يتدخل لحل أزمة عقد أليجري مع ميلان ذا أثليتك: إصابة 9 أشخاص في حادث إطلاق نار بالقرب من معسكر إنجلترا في أمريكا تقرير: بيريز يفوز في الانتخابات الرئاسية لـ ريال مدريد
أخر الأخبار
التجربة الأخيرة قبل كأس العالم.. المغرب يتعادل مع النرويج وديا 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماركا: ميتشيل يريد ضم تير شتيجن مجددا في تجربة أياكس 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العالم – تقرير: أراوخو يتعرض لإصابة.. وهذا موقفه من مواجهة السعودية ساعة | في المونديال
تقرير: جونستون مرشح لتدعيم حراسة مرمى مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
رئيس بايرن: بيريز يجب أن يوفر على نفسه عناء محاولة ضم أوليس ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: المدير الرياضي لـ ليفربول يقترب من الدوري السعودي ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: توتنام يسابق الزمن لضم موهبة فرنسا الجديدة ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم - منتخب سويسرا يكشف تواجد ثعابين تحيط بملعب تدريباته في أمريكا ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت ودي - مصر (1)-(2) البرازيل.. فوز السامبا قبل كأس العالم 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد غير المرتبط بالسداد 3 تعرف على ترتيب قادة منتخب مصر في كأس العالم 4 الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي
/articles/530486/ماركا-ميتشيل-يريد-ضم-تير-شتيجن-مجددا-في-تجربة-أياكس