تقرير: المدير الرياضي لـ ليفربول يقترب من الدوري السعودي

يقترب ليفربول من التعرض لضربة مبكرة خارج الملعب قبل انطلاق الموسم الجديد، بعدما كشفت تقارير صحفية عن اقتراب المدير الرياضي ريتشارد هيوز من الرحيل إلى الدوري السعودي.

وبحسب الصحفي ساشا تافولييري، دخل هيوز في مفاوضات متقدمة مع نادي الأهلي السعودي لتولي منصب المدير الرياضي، في خطوة قد تنهي تجربته القصيرة داخل "أنفيلد".

وكان هيوز قد انضم إلى ليفربول في صيف 2024 بعد فترة ناجحة استمرت 10 سنوات مع بورنموث، حيث لعب دورا محوريا في بناء المشروع الرياضي للنادي الإنجليزي وتثبيت أقدامه في الدوري الممتاز.

وخلال فترة عمله في بورنموث، تعاون هيوز بشكل وثيق مع المدرب الإسباني أندوني إيراولا، ونجح الثنائي في إبرام عدد من الصفقات المميزة مثل دين هويسن، وميلوش كيركيز، وأليكس سكوت، ليساهما في تطوير الفريق وتحويله إلى منافس على المراكز الأوروبية.

وبعد انتقاله إلى ليفربول، واصل هيوز نشاطه في سوق الانتقالات، حيث لعب دورا مهما في التعاقد مع فلوريان فيرتز، وألكسندر إيزاك، وهوجو إيكيتيكي، ضمن حملة إنفاق ضخمة بلغت نحو 446 مليون جنيه إسترليني.

ورغم قوة الأسماء التي انضمت إلى الفريق، لم تنعكس الصفقات على النتائج بالشكل المتوقع، إذ أنهى ليفربول الموسم في المركز الخامس بالدوري الإنجليزي، ما أدى إلى رحيل المدرب أرني سلوت وتعيين إيراولا مدربا جديدا للفريق.

وكانت العلاقة القوية بين إيراولا وهيوز أحد الأسباب التي منحت جماهير ليفربول أملا في بناء مشروع ناجح جديد، لكن رحيل المدير الرياضي المحتمل قد يربك خطط النادي مبكرا.

وأشار التقرير إلى أن هيوز سيواصل عمله داخل ليفربول حتى نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية قبل الانتقال إلى السعودية، إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي.

وفي حال إتمام الصفقة، سيعمل هيوز في الأهلي إلى جانب عدد من النجوم البارزين، من بينهم داروين نونيز، وروبن نيفيز، وثيو هيرنانديز، وكريم بنزيما، وكاليدو كوليبالي.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات واضحة حول هوية خليفة هيوز داخل ليفربول، لكن ديفيد وودفاين، الذي يشغل حاليا منصب مساعد المدير الرياضي، يعد أحد أبرز المرشحين لتولي المهمة في حال رحيل المسؤول الاسكتلندي.

وسيكون على إدارة ليفربول التحرك سريعا لحسم هذا الملف، خاصة أن النادي مقبل على مرحلة مهمة تحت قيادة أندوني إيراولا الذي ينتظر دعما إداريا وفنيا قويا لإعادة الفريق إلى المنافسة على الألقاب.