تقرير: توتنام يسابق الزمن لضم موهبة فرنسا الجديدة

يواصل توتنهام هوتسبير تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية بحثا عن المواهب الشابة، حيث كشفت تقارير صحفية أن النادي اللندني دخل بقوة في سباق التعاقد مع المهاجم الفرنسي الواعد جيليان نجياسان، لاعب سانت إيتيان البالغ من العمر 17 عاما.

ويعمل توتنهام على إعادة بناء فريقه تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي، بعدما عزز صفوفه بالفعل بالتعاقد مع أندي روبرتسون في صفقة انتقال حر، كما اقترب من ضم ماركوس سينيزي من بورنموث، مع استمرار اهتمامه بمدافع برايتون يان بول فان هيكي.

لكن إدارة النادي لا تركز فقط على تدعيم الخط الخلفي، خاصة في ظل الغموض المحيط بمستقبل ريتشارليسون، وعدم نجاح دومينيك سولانكي في فرض نفسه بشكل كامل منذ انتقاله إلى الفريق.

ووفقا لموقع "فوسبال داتن" الألماني، فإن توتنهام يضع نجياسان ضمن أولوياته الهجومية للمستقبل، حيث يعد اللاعب أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الفرنسية.

وتخرج نجياسان من أكاديمية سانت إيتيان، قبل تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2025 بعد تسجيله 8 أهداف خلال 13 مباراة مع فريق تحت 19 عاما.

وشارك اللاعب الشاب في 13 مباراة مع الفريق الأول، وسجل هدفا في بطولة كأس فرنسا أمام كويتيني، كما خاض عدة مباريات في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

كما سجل ركلة جزاء حاسمة في فوز سانت إيتيان على روديز، خلال ملحق الصعود والهبوط، إلا أن فريقه فشل في الصعود بعد خسارته أمام نيس بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين.

ويُوصف نجياسان داخل الأوساط الفرنسية بأنه "جوهرة حقيقية" و"لاعب ديناميكي للغاية"، بفضل قدرته على اللعب كمهاجم صريح أو على طرفي الهجوم.

كما مثل منتخب فرنسا تحت 20 عاما في سبع مباريات، وساهم في وصوله إلى نصف نهائي كأس العالم للشباب، قبل الخسارة أمام المغرب.

ويمتد عقد اللاعب مع سانت إيتيان حتى صيف 2027، ما يعني دخوله العام الأخير من عقده خلال الفترة المقبلة، وهو ما جذب اهتمام عدة أندية أوروبية.

ولا يعد توتنهام وحده في السباق، إذ يراقب آينتراخت فرانكفورت الألماني وضع اللاعب عن قرب، بل تشير التقارير إلى أن النادي الألماني هو الأكثر جدية حتى الآن في المفاوضات.

ورغم أن سانت إيتيان لا يرغب في خسارة موهبته الشابة، فإن التقارير تؤكد أن عرضا ماليا ضخما فقط قد يدفع النادي الفرنسي للموافقة على بيعه هذا الصيف.

وفي الوقت الحالي، يواصل توتنهام وفرانكفورت التواصل بشكل مستمر مع ممثلي اللاعب، بينما يبقى مستقبل نجياسان أحد الملفات الساخنة في سوق الانتقالات خلال الأسابيع المقبلة.