بيريز يفوز في الانتخابات الرئاسية لـ ريال مدريد

الأحد، 07 يونيو 2026 - 22:04

كتب : FilGoal

فلورنتينز بيريز

فاز فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد في سباق الانتخابات الرئاسية من جديد.

وأقيمت يوم الأحد الانتخابات الرئاسية بين بيريز وإنريكي ريكيلمي، وتم إغلاق باب التصويت وفي انتظار الإعلان الرسمي.

وحس بيريز السباق الرئاسي.

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بيريز انتصر بجمعه 64.1% من أصوات الأعضاء وفي المقابل حصل ريكيلمي على نسبة 35.9%.

وهاجم ريكيلمي كثيرا منافسه بيريز بسبب ما يراه خطرا على مستقبل الميرينجي.

وقال إنريكي في وقت سابق أثناء عملية التصويت في الانتخابات: " بعد 20 عاما أصبح بإمكان أعضاء ريال مدريد التصويت مجددا، كان التزامنا منذ البداية هو إيقاف بيع النادي كخط أحمر أول، ثم بناء مشروع احترافي وجاد وطموح، وأعتقد أننا أوفينا بهذا الوعد وأكثر".

وواصل "إذا لم نتحرك اليوم ولم يشارك أعضاء ريال مدريد في التصويت، فقد تكون هذه آخر انتخابات في تاريخ النادي بالشكل الذي نعرفه حاليا".

وأردف "أتعهد بأنني إذا أصبحت رئيسا لريال مدريد فسأقتنع الأعضاء بأن هذه القائمة هي الخيار الفائز".

وأتم "إذا نجحنا اليوم في إقناع الأعضاء بالتصويت على ما أنجزناه خلال أسبوعين فقط، فتخيلوا ما يمكننا تحقيقه خلال الأشهر المقبلة، شكرا جزيلا للجميع، شكرا للأعضاء، وشكرا لوسائل الإعلام التي غطت هذه الانتخابات، لا يزال اليوم طويلا، وآمل أن يواصل الأعضاء التوافد إلى صناديق الاقتراع والتصويت، كلٌ منهم على حده".

فلورنتينو بيريز ريال مدريد إنريكي ريكيلمي
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