تنس - الجراند سلام الأولى.. زفيريف يتوج ببطولة رولان جاروس

توج الألماني ألكسندر زفيريف ببطولة رولان جاروس للتنس.

وفاز زفيريف في النهائي على الإيطالي فلافيو كوبولي بثلاثة مجموعات مقابل مجموعتين.

المباراة امتدت لمدة 4 ساعات و17 دقيقة.

المجموعة الاولى حسمها زفيريف بسهولة بنتيجة 6-1.

وتعادل كوبولي في المجموعة الثانية بعد أن حسمها لصالحه بنتيجة 6-4.

وبنفس النتيجة فاز زفيريف بالمجموعة الثالثة ليعود للتقدم في المباراة.

ومن جديد تعادل كوبولي بالفوز بالمجموعة الرابعة بنتيجة 7-6 بعد الاحتكام للشوط الفاصل.

ونجح زفيريف في التتويج بالبطولة وفاز بالمجموعة الخامسة بنتيجة 6-1.

وتوج زفيريف بلقب رولان جاروس للمرة الأولى في تاريخه، كما حصل المصنف الثالث على العالم، على بطولة الجراند سلام الأولى خلال مسيرته.