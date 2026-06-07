تنس - الجراند سلام الأولى.. زفيريف يتوج ببطولة رولان جاروس
الأحد، 07 يونيو 2026 - 20:57
كتب : FilGoal
توج الألماني ألكسندر زفيريف ببطولة رولان جاروس للتنس.
وفاز زفيريف في النهائي على الإيطالي فلافيو كوبولي بثلاثة مجموعات مقابل مجموعتين.
المباراة امتدت لمدة 4 ساعات و17 دقيقة.
المجموعة الاولى حسمها زفيريف بسهولة بنتيجة 6-1.
وتعادل كوبولي في المجموعة الثانية بعد أن حسمها لصالحه بنتيجة 6-4.
وبنفس النتيجة فاز زفيريف بالمجموعة الثالثة ليعود للتقدم في المباراة.
ومن جديد تعادل كوبولي بالفوز بالمجموعة الرابعة بنتيجة 7-6 بعد الاحتكام للشوط الفاصل.
ونجح زفيريف في التتويج بالبطولة وفاز بالمجموعة الخامسة بنتيجة 6-1.
وتوج زفيريف بلقب رولان جاروس للمرة الأولى في تاريخه، كما حصل المصنف الثالث على العالم، على بطولة الجراند سلام الأولى خلال مسيرته.
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