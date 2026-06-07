في رحلة تبلغ مسافتها 3 آلاف كيلو.. بعثة منتخب مصر تتجه إلى سبوكين

الأحد، 07 يونيو 2026 - 20:12

كتب : FilGoal

منتخب مصر

تتوجه بعثة منتخب مصر إلى مدينة سبوكين في ولاية واشنطون في العاشرة مساء اليوم بتوقيت مصر.

وخسر منتخب مصر من البرازيل 2-1 في الودية الأخيرة قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026 في المباراة التي أقيمت على ملعب هانجتون بنك فيلد في ولاية أوهايو.

وتعد المسافة بين ولاية أوهايو ومطار سبوكين في ولاية واشنطون حوالي 3386 كيلو متر، وتستغرق رحلة الطيران حوالي 6 ساعات وربع.

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وتعد ولاية واشنطن "The State Of Washington" ليست العاصمة، إذ أن العاصمة تسمى Washington DC.

ووفقا لبرنامج منتخب مصر في أمريكا فسيستمر في سبوكين حتى يوم 13 يونيو إذ سياسفر إلى ولاية سياتل الساعة الثالثة صباح 14 يونيو لمواجهة بلجيكا.

وستكون مباراة بلجيكا هي الأولى للفراعنة في كأس العالم 2026 ثم لقاء نيوزيلندا في الجولة الثانية، وختام دور المجموعات ضد إيران.

مصر بلجيكا كأس العالم البرازيل
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