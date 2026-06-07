إنتر: دومفريس سينتقل إلى ريال مدريد.. والدراما التركية تجلب لنا الدوري والكأس

الأحد، 07 يونيو 2026 - 19:06

كتب : FilGoal

احتفال دينزل دومفريس - إنتر - أتالانتا

أكد بييرو أوزيليو المدير الرياضي لإنتر انتقال دينزل دومفريس لاعب الفريق إلى ريال مدريد.

وفعل ريال مدريد الشرط الجزائي في عقد اللاعب الهولندي والذي يبلغ 20 مليون يورو.

وقال أوزيليو في تصريحات نقلها توتو ميركاتو ويب: "دينزل دومفريس سينتقل إلى ريال مدريد، كانت رغبته هي الرحيل، ربما تتاح لنا فرصة اللقاء مجددا، كل لاعب يرحل سنضم مع آخر في نفس مستواه".

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وأتم "مفاوضات فنربخشة مع هاكان تشالهان أوجلو؟ هذا النادي تعاقد مع جميع لاعبي العالم والمدراء الرياضيين والمدربين، نريد الاحتفاظ بهاكان، إذا كانت الدراما التركية تجلب لنا الدوري والكأس فربما نشارك في انتخابات بشكتاش العام المقبل".

وعبر أحد المرشحين لرئاسة فنبرخشة عن رغبته في ضم اللاعب التركي، إلا أن إنتر أبدى تمسكه به.

وتكرر الأمر في الصيف الماضي عندما تفاوض جالاتاسراي مع إنتر بشأن ضم هاكان وخرج اللاعب ليرد بأنه يريد الاستمرار مع النيراتزوري قبل أن يتطور الأمر إلى هجوم لاوتارو مارتينيز على هاكان قبل بداية الموسم بسبب شعوره بأنه سيرحل.

وانتهى الأمر في النهاية ببقاء هاكان وأصبحت الأجواء مع لاوتارو أفضل وتمكن إنتر من التتويج بالثنائية المحلية الدوري والكأس.

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