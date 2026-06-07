يامال: أتذكر سباعية ألمانيا في البرازيل.. ويورو 2024 علمني التعامل مع المباريات

استعاد لامين يامال جناح منتخب إسبانيا ذكرياته الأولى مع كأس العالم، كما تحدث عن أبرز الدروس التي خرج بها من مشاركته في بطولة أمم أوروبا 2024.

لامين يامال النادي : برشلونة إسبانيا

ويستعد منتخب إسبانيا للمشاركة في كأس العالم 2026 الذي سيقام في أمريكا، وكندا، والمكسيك.

وقال لامين يامال في تصريحات لصحيفة "سبورت الإسبانية": "أول نسخة من كأس العالم أتذكرها كانت نسخة 2014 التي توج بها المنتخب الألماني".

وواصل "أتذكر جيدا مباراة ألمانيا والبرازيل، وأتذكر النهائي أيضا".

وأردف "لا أتذكر كأس العالم 2010، وبالتأكيد لا أتذكر كأس العالم 2006 لأنني لم أكن قد وُلدت بعد".

وعن الدروس المستفاده من مشاركته في بطولة يورو 2024 قال: "تعلمت من بطولة أمم أوروبا 2024، وبالأخص من المباراة الأولى، كيفية التعامل مع التوتر".

وواصل "كنت فتى صغيرا وكانت تلك أول بطولة دولية لي، لذلك كان من الطبيعي أن أشعر بالتوتر".

وأردف "تعلمت أن أكون أكثر هدوءا، وأن أفهم أن المباريات طويلة جدا، وأنه إذا لعبت مباراة سيئة فستأتي بعدها مباريات أخرى".

وأتم "كما تعلمت أن البطولة طويلة، وعادة ما تنهيها بشكل أفضل مما تبدأها، لذلك يجب التحلي بالصبر".

موعد مباريات إسبانيا

ويتواجد منتخب إسبانيا في المجموعة الثامنة التي تضم كل من: أوروجواي، كاب فيردي، والسعودية.

وسيواجه منتخب إسبانيا في بداية مبارياته بدور المجموعات كاب فيردي 15 يونيو.

ويخوض المنتخب الإسباني مباراته الثانية أمام السعودية 21 يونيو.

ويختتم مبارياته في دور المجموعات لكأس العالم بمواجهة أوروجواي 27 يونيو.

قائمة إسبانيا النهائية لكأس العالم

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو) - ديفيد رايا (أرسنال) - جوان جارسيا ( برشلونة).

الدفاع: مارك كوكوريا (تشيلسي) - أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن) - باو كوبارسي (برشلونة) - إيمريك لابورت (أتلتيك بلباو)- مارك بوبيل (أتلتيكو مدريد) - إريك جارسيا (برشلونة) - ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد) - بيدرو بورو (توتنام).

الوسط: بيدري (برشلونة) - فابيان رويز (باريس سان جيرمان) - زوبيمندي (أرسنال) - جافي (برشلونة) - رودري (مانشستر سيتي) - أليكس باينا (أتلتيكو مدريد) - ميكيل ميرينو (أرسنال).

الهجوم: أويارزبال (ريال سوسيداد) - داني أولمو (برشلونة) - فيران توريس (برشلونة) - نيكو جونزاليس (أتلتيك بلباو) - يريمي بينو (كريستال بالاس) - بورخا إيجليسياس (سيلتا فيجو) - فيكتور مونوز (أوساسونا) - لامين يامال (برشلونة).