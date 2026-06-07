تقرير: ليفربول يبدأ بناء خط هجومه من جديد بعد رحيل صلاح مع مدربه الجديد

الأحد، 07 يونيو 2026 - 18:27

كتب : FilGoal

أندوني إيراولا

يقترب ليفربول من الدخول بقوة في سوق الانتقالات الصيفية مع بداية حقبة المدرب الإسباني أندوني إيراولا، وسط تقارير تؤكد أن النادي أصبح الأقرب للتعاقد مع الجناح البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو لاعب سبورتنج لشبونة.

ويستعد ليفربول لإعادة بناء خطه الهجومي بعد رحيل النجم المصري محمد صلاح، وهو ما دفع إدارة النادي للبحث عن أكثر من خيار هجومي خلال الفترة الحالية.

ووفقا لصحيفة "ريكورد" البرتغالية، فإن ليفربول يعد النادي الأقرب حاليا لتفعيل الشرط الجزائي في عقد ترينكاو، والذي تبلغ قيمته 50 مليون جنيه إسترليني.

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ورغم ذلك، تثير الصفقة بعض علامات الاستفهام داخل الأوساط الإنجليزية، خاصة أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما لم يقدم أرقاما تهديفية استثنائية خلال مسيرته مع سبورتنج لشبونة.

وفشل ترينكاو في تسجيل أكثر من 10 أهداف بالدوري البرتغالي خلال أي موسم من مواسمه الأربعة مع النادي، كما سجل ستة أهداف فقط خلال 33 مباراة في دوري أبطال أوروبا.

ويرى البعض أن ضمه كخيار احتياطي في المراكز الهجومية قد يكون مفهوما، لكن دفع 50 مليون جنيه إسترليني من أجله يبدو مبلغا كبيرا مقارنة بالأرقام التي حققها.

وفي الوقت نفسه، يواصل ليفربول متابعة أسماء أخرى أكثر إثارة، أبرزها يان ديوماندي لاعب لايبزيج وبرادلي باركولا نجم باريس سان جيرمان.

وتشير التقارير إلى أن الثنائي قد يكلف أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني لكل منهما، لكن إدارة "الريدز" ترى أن أحدهما قد يكون الخليفة المثالي لمحمد صلاح.

ويبدو أن ديوماندي يحظى بأفضلية من الناحية الفنية، إذ يجيد اللعب في الجناح الأيمن وهو المركز الذي تألق فيه صلاح لسنوات طويلة، كما ساهم بـ22 هدفا بين تسجيل وصناعة مع لايبزيج خلال الموسم الماضي.

أما باركولا، فيفضل اللعب على الجهة اليسرى، ما قد يجعله أقل ملاءمة لاحتياجات الفريق الحالية، خاصة إذا قرر إيراولا الاعتماد بشكل أكبر على الموهبة الشابة ريو نغوموها.

ورغم أن التعاقد مع ترينكاو يظل خيارا مطروحا بقوة، فإن الجماهير ستنتظر لمعرفة ما إذا كان ليفربول سيكتفي بصفقة متوسطة التكلفة، أم سيتجه نحو استثمار ضخم لضم أحد الأسماء الكبيرة لتعويض رحيل محمد صلاح.

كما أن إدارة النادي مطالبة بموازنة الإنفاق بين تدعيم الهجوم وخطي الوسط والدفاع، بعد الإنفاق الضخم الذي تجاوز 450 مليون جنيه إسترليني خلال صيف 2025.

ليفربول الدوري الإنجليزي إيراولا
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