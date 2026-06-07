تقرير: بن وايت منفتح على الانتقال إلى إيفرتون

الأحد، 07 يونيو 2026 - 18:03

كتب : FilGoal

بن وايت - أرسنال ضد تشيلسي

قد يشهد مستقبل بن وايت مع أرسنال تطورات مفاجئة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما أشارت تقارير إلى أن المدافع الإنجليزي منفتح على فكرة الانتقال إلى إيفرتون.

ويدخل أرسنال الموسم الجديد بصفته حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن المدرب ميكيل أرتيتا يدرك أن الحفاظ على اللقب سيتطلب إجراء تعديلات مهمة على تشكيلته، سواء من خلال التعاقدات الجديدة أو رحيل بعض اللاعبين.

وبحسب موقع "فوتبول إنسايدر"، فإن بن وايت يدرس إمكانية الانتقال إلى إيفرتون، في ظل اهتمام كبير من المدرب ديفيد مويس بالحصول على خدماته خلال الصيف الحالي.

أخبار متعلقة:
ديشامب: ساليبا يعاني من إصابة منذ أسابيع.. ومباريات المونديال لا ترحم أحد كأس العالم - انتقادات مبكرة لـ أمريكا.. هاري كين: أرضية الملعب كانت سيئة قبل المواجهة المرتقبة.. كيف استعد منتخب بلجيكا لمواجهة مصر

وانضم وايت إلى أرسنال قادما من برايتون مقابل 50 مليون جنيه إسترليني في صيف 2021، ونجح في فرض نفسه كأحد العناصر الأساسية للفريق سواء في مركز قلب الدفاع أو الظهير الأيمن، خلال رحلة تحول "الجانرز" إلى منافس حقيقي على الألقاب.

لكن وضع اللاعب تغير خلال الفترة الأخيرة، بعدما أصبح الهولندي يورين تيمبر الخيار الأول لأرتيتا في مركز الظهير الأيمن، ما أدى إلى تراجع فرص وايت في المشاركة بشكل أساسي.

ورغم أن وايت يمتلك قدرات هجومية وتمريرية مميزة مقارنة بـ تيمبر، فإن بعض جماهير أرسنال وجهت انتقادات لمستواه الدفاعي، خاصة مع لجوء أرتيتا أحيانا إلى إشراك كريستيان موسكيرا في الجبهة اليمنى عندما يغيب تيمبر.

كما تسببت الإصابات في إضعاف موقف اللاعب داخل الفريق، حيث غاب عن 42 مباراة مع النادي والمنتخب منذ موسم 2024-2025، وتعرض لأربع إصابات مختلفة في الركبة منذ موسم 2023-2024.

ومع تبقي عامين فقط في عقده، قد يرى أرسنال أن الصيف الحالي يمثل الفرصة المثالية لتحقيق أكبر عائد مالي ممكن من بيع اللاعب قبل انخفاض قيمته السوقية.

وفي المقابل، يركز أرتيتا على تعزيز القوة الهجومية لفريقه بعد أن سجل أرسنال 71 هدفا فقط في الدوري خلال الموسم الماضي، وهو رقم اعتبر أقل من المتوقع لفريق ينافس على جميع البطولات.

وتشير التقارير إلى أن أرسنال يضع التعاقد مع جناح جديد ضمن أولوياته، مع استمرار الاهتمام بضم الفرنسي برادلي باركولا من باريس سان جيرمان.

كما يدرس النادي إمكانية التعاقد مع ظهير أيمن أكثر ميلا للأدوار الهجومية، أملا في زيادة الفاعلية على الجبهة اليمنى ومساعدة بوكايو ساكا على استعادة أفضل مستوياته، بعدما تأثر مردوده الهجومي بوجود تيمبر خلفه في كثير من المباريات.

ويبقى مستقبل بن وايت أحد الملفات المنتظرة داخل أروقة أرسنال هذا الصيف، خاصة إذا تلقى النادي عرضا مناسبا من إيفرتون أو أي نادٍ آخر مهتم بالحصول على خدمات المدافع الإنجليزي.

أرسنال إيفرتون الدوري الإنجليزي بن وايت
نرشح لكم
تقرير: ليفربول يبدأ بناء خط هجومه من جديد بعد رحيل صلاح مع مدربه الجديد سكاي: مانشستر يونايتد يحسم صفقة إيدرسون مع أتالانتا تيليجراف: ريال مدريد يجهز عرضا لضم أوليسيه رغم نفي بيريز كييزا: أريد المشاركة في المباريات وسنرى ما سيحدث مانشستر يونايتد يرفض إعارة مهاجمه الشاب برايتون يفوز بموهبة السويد ساليبا: سخروا منا حتى ونحن في الصدارة.. والرد كان بحسم الدوري كأس العالم - توخيل يطمئن الجماهير على حالة هاري كين ويؤكد جاهزيته
أخر الأخبار
منافس مصر – تيم باين.. أشهر لاعب غير مشهور 3 دقيقة | تقرير في الجول
إنتر: دومفريس سينتقل إلى ريال مدريد.. والدراما التركية تجلب لنا الدوري والكأس 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
مواهب كأس العالم رايان.. من هداف ناشئي فاسكو إلى جوهرة بورنموث 12 دقيقة | في المونديال
يامال: أتذكر سباعية ألمانيا في البرازيل.. ويورو 2024 علمني التعامل مع المباريات 16 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - لاوتارو: استعددت ذهنيا لعدم تكرار نفس أداء 2022 39 دقيقة | في المونديال
تقرير: ليفربول يبدأ بناء خط هجومه من جديد بعد رحيل صلاح مع مدربه الجديد 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: بن وايت منفتح على الانتقال إلى إيفرتون ساعة | الدوري الإنجليزي
ديشامب: ساليبا يعاني من إصابة منذ أسابيع.. ومباريات المونديال لا ترحم أحد ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت ودي - مصر (1)-(2) البرازيل.. فوز السامبا قبل كأس العالم 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد غير المرتبط بالسداد 3 تعرف على ترتيب قادة منتخب مصر في كأس العالم 4 الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي
/articles/530461/تقرير-بن-وايت-منفتح-على-الانتقال-إلى-إيفرتون