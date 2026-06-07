تقرير: بن وايت منفتح على الانتقال إلى إيفرتون

قد يشهد مستقبل بن وايت مع أرسنال تطورات مفاجئة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما أشارت تقارير إلى أن المدافع الإنجليزي منفتح على فكرة الانتقال إلى إيفرتون.

ويدخل أرسنال الموسم الجديد بصفته حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن المدرب ميكيل أرتيتا يدرك أن الحفاظ على اللقب سيتطلب إجراء تعديلات مهمة على تشكيلته، سواء من خلال التعاقدات الجديدة أو رحيل بعض اللاعبين.

وبحسب موقع "فوتبول إنسايدر"، فإن بن وايت يدرس إمكانية الانتقال إلى إيفرتون، في ظل اهتمام كبير من المدرب ديفيد مويس بالحصول على خدماته خلال الصيف الحالي.

وانضم وايت إلى أرسنال قادما من برايتون مقابل 50 مليون جنيه إسترليني في صيف 2021، ونجح في فرض نفسه كأحد العناصر الأساسية للفريق سواء في مركز قلب الدفاع أو الظهير الأيمن، خلال رحلة تحول "الجانرز" إلى منافس حقيقي على الألقاب.

لكن وضع اللاعب تغير خلال الفترة الأخيرة، بعدما أصبح الهولندي يورين تيمبر الخيار الأول لأرتيتا في مركز الظهير الأيمن، ما أدى إلى تراجع فرص وايت في المشاركة بشكل أساسي.

ورغم أن وايت يمتلك قدرات هجومية وتمريرية مميزة مقارنة بـ تيمبر، فإن بعض جماهير أرسنال وجهت انتقادات لمستواه الدفاعي، خاصة مع لجوء أرتيتا أحيانا إلى إشراك كريستيان موسكيرا في الجبهة اليمنى عندما يغيب تيمبر.

كما تسببت الإصابات في إضعاف موقف اللاعب داخل الفريق، حيث غاب عن 42 مباراة مع النادي والمنتخب منذ موسم 2024-2025، وتعرض لأربع إصابات مختلفة في الركبة منذ موسم 2023-2024.

ومع تبقي عامين فقط في عقده، قد يرى أرسنال أن الصيف الحالي يمثل الفرصة المثالية لتحقيق أكبر عائد مالي ممكن من بيع اللاعب قبل انخفاض قيمته السوقية.

وفي المقابل، يركز أرتيتا على تعزيز القوة الهجومية لفريقه بعد أن سجل أرسنال 71 هدفا فقط في الدوري خلال الموسم الماضي، وهو رقم اعتبر أقل من المتوقع لفريق ينافس على جميع البطولات.

وتشير التقارير إلى أن أرسنال يضع التعاقد مع جناح جديد ضمن أولوياته، مع استمرار الاهتمام بضم الفرنسي برادلي باركولا من باريس سان جيرمان.

كما يدرس النادي إمكانية التعاقد مع ظهير أيمن أكثر ميلا للأدوار الهجومية، أملا في زيادة الفاعلية على الجبهة اليمنى ومساعدة بوكايو ساكا على استعادة أفضل مستوياته، بعدما تأثر مردوده الهجومي بوجود تيمبر خلفه في كثير من المباريات.

ويبقى مستقبل بن وايت أحد الملفات المنتظرة داخل أروقة أرسنال هذا الصيف، خاصة إذا تلقى النادي عرضا مناسبا من إيفرتون أو أي نادٍ آخر مهتم بالحصول على خدمات المدافع الإنجليزي.