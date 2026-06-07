اسكواش - تكرارا لنهائي بطولة العالم.. أمينة عرفي تتوج بلقب بريطانيا المفتوحة

الأحد، 07 يونيو 2026 - 17:29

كتب : محمد سمير

أمينة عرفي

توجت أمينة عرفي -18 عاما- بلقب بطولة بريطانيا المفتوحة لسيدات الاسكواش للمرة الأولى في تاريخها.

وكررت أمينة عرفي إنجاز بطولة العالم التي توجت بلقبها منذ أيام على حساب نور الشربيني.

وتعتبر بطولة بريطانيا المفتوحة من أعرق بطولات الاسكواش.

أخبار متعلقة:
اسكواش - تفوق مصري في جوائز ختام الموسم اسكواش - أمينة إلى النهائي بعد مواجهة ماراثونية ضد هانيا.. وانتصار عسل ونور الشربيني اسكواش - علي فرج: المنافسة مشتعلة لحسم 3 مقاعد بالأولمبياد.. والضغوط سبب المشاهد الأخيرة اسكواش - أمينة عرفي لـ في الجول: لن أنسى لقب العالم أبدا.. وما حدث في الجونة منحني حافزا

وبعد أن كانت أصغر لاعبة تتوج بلقب بطولة العالم للسيدات تاريخيا، باتت أمينة عرفي أصغر لاعبة في التاريخ تتوج بلقب بريطانيا المفتوحة.

ونجحت أمينة في تكرار الفوز على نور الشربيني وهذه المرة بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مباراة استغرقت ما يقارب من ساعة.

وكانت نور الشربيني قد حسمت الشوط الأول لصالحها بنتيجة 11-7.

بينما نجحت أمينة في حسم ثلاثة أشواط متتالية بنتائج 11-8 و11-5 و11-8.

وباتت أمينة عرفي رابع مصرية تتوج بلقب بريطانيا المفتوحة بعد كل من نور الشربيني ونوران جوهر وهانيا الحمامي.

وحققت نور الشربيني لقب بريطانيا المفتوحة من قبل 4 مرات مقابل ثلاث مرات لنوران جوهر ومرة وحيدة لهانيا الحمامي.

وخسرت نور الشربيني اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

وانطلقت منافسات بطولة بريطانيا المفتوحة للسيدات بداية من 1922.

اسكواش أمينة عرفي نور الشربيني بريطانيا المفتوحة
نرشح لكم
اسكواش - تفوق مصري في جوائز ختام الموسم كرة نسائية - التوأم نهى وجيهان من دجلة إلى زد اسكواش - أمينة إلى النهائي بعد مواجهة ماراثونية ضد هانيا.. وانتصار عسل ونور الشربيني 6 مناصب.. الأهلي يعلن تغييراته في قطاع الناشئين والأكاديميات ودلفي وفريق السيدات كرة نسائية - ندى الغريب تنضم لسيدات الزمالك طائرة - "واحدة من أصعب لحظات حياتي".. أيسل نديم تعلن رحيلها عن صفوف الزمالك تنس - ميار شريف تودع رولان جاروس على يد حاملة اللقب جنا خطاب لـ في الجول: برونزية بطولة العالم منحتني الدافع لاستكمال حلمي.. والأولمبياد هدفي
أخر الأخبار
ديشامب: ساليبا يعاني من إصابة منذ أسابيع.. ومباريات المونديال لا ترحم أحد 4 دقيقة | في المونديال
انتقادات مبكرة لـ أمريكا.. هاري كين: أرضية الملعب كانت سيئة 6 دقيقة | في المونديال
اسكواش - تكرارا لنهائي بطولة العالم.. أمينة عرفي تتوج بلقب بريطانيا المفتوحة 25 دقيقة | رياضة نسائية
قبل المواجهة المرتقبة.. كيف استعد منتخب بلجيكا لمواجهة مصر 46 دقيقة | في المونديال
مدرب كاب فيردي لـ في الجول: المونديال حلم تحقق.. وسنقاتل أمام المنتخبات الكبيرة ساعة | في المونديال
لا جازيتا: ماينان يؤجل حسم مستقبله وسط اهتمام يوفنتوس وتشيلسي ساعة | الكرة الأوروبية
سكاي: مانشستر يونايتد يحسم صفقة إيدرسون مع أتالانتا ساعة | الكرة الأوروبية
لا جازيتا: جلاسنر يقترب من تدريب ميلان ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 انتهت ودي - مصر (1)-(2) البرازيل.. فوز السامبا قبل كأس العالم 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد غير المرتبط بالسداد 3 تعرف على ترتيب قادة منتخب مصر في كأس العالم 4 الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي
/articles/530458/اسكواش-تكرارا-لنهائي-بطولة-العالم-أمينة-عرفي-تتوج-بلقب-بريطانيا-المفتوحة