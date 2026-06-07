اسكواش - تكرارا لنهائي بطولة العالم.. أمينة عرفي تتوج بلقب بريطانيا المفتوحة

توجت أمينة عرفي -18 عاما- بلقب بطولة بريطانيا المفتوحة لسيدات الاسكواش للمرة الأولى في تاريخها.

وكررت أمينة عرفي إنجاز بطولة العالم التي توجت بلقبها منذ أيام على حساب نور الشربيني.

وتعتبر بطولة بريطانيا المفتوحة من أعرق بطولات الاسكواش.

وبعد أن كانت أصغر لاعبة تتوج بلقب بطولة العالم للسيدات تاريخيا، باتت أمينة عرفي أصغر لاعبة في التاريخ تتوج بلقب بريطانيا المفتوحة.

ونجحت أمينة في تكرار الفوز على نور الشربيني وهذه المرة بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مباراة استغرقت ما يقارب من ساعة.

وكانت نور الشربيني قد حسمت الشوط الأول لصالحها بنتيجة 11-7.

بينما نجحت أمينة في حسم ثلاثة أشواط متتالية بنتائج 11-8 و11-5 و11-8.

وباتت أمينة عرفي رابع مصرية تتوج بلقب بريطانيا المفتوحة بعد كل من نور الشربيني ونوران جوهر وهانيا الحمامي.

وحققت نور الشربيني لقب بريطانيا المفتوحة من قبل 4 مرات مقابل ثلاث مرات لنوران جوهر ومرة وحيدة لهانيا الحمامي.

وخسرت نور الشربيني اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

وانطلقت منافسات بطولة بريطانيا المفتوحة للسيدات بداية من 1922.