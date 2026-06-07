مدرب كاب فيردي لـ في الجول: المونديال حلم تحقق.. وسنقاتل أمام المنتخبات الكبيرة

الأحد، 07 يونيو 2026 - 16:53

كتب : محمد عبد العظيم

بوبيستا بريتو مدرب كاب فيردي

شدد بيدرو بوبيستا مدرب منتخب كاب فيردي على أن المشاركة في كأس العالم تمثل حلما كبيرا لفريقه، مشيرا إلى صعوبة المجموعة التي وقع فيها الفريق.

ويستعد منتخب كاب فيردي للمشاركة الأولى في كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

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وقال بوبيستا في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "نحن نعيش حلما رائعا بالتواجد في كأس العالم للمرة الأولى".

وواصل "في كأس العالم يجب أن نلعب دائما ضد منتخبات كبيرة، مجموعتنا صعبة للغاية، لدينا إسبانيا وأوروجواي من التصنيف الأول عالميا، والسعودية منتخب قوي أيضا".

وأتم "سنحاول الظهور بشكل جيد وتحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه".

ويتواجد منتخب كاب فيردي في المجموعة الثامنة والتي تضم كل من: "إسبانيا، وأوروجواي، والسعودية".

ويفتتح منتخب كاب فيردي مبارياته في المونديال أمام منتخب إسبانيا 15 يونيو.

ويواجه في الجولة الثانية أوروجواي 22 يونيو.

ويختتم مباريات دور المجموعات بمواجهة السعودية 27 يونيو.

قائمة كاب فيردي النهائية لكأس العالم

وجاءت قائمة كاب فيردي كالآتي:

حراسة المرمى: فوزينيا (تشافيز البرتغالي) – ماركيو روزا (مونتانا البلغاري) – كارلوس سانتوس (سان دييجو الأمريكي).

الدفاع: ستوبيرا (تورينسي البرتغالي) – روبيرتو دي بيكو (شامروك الأيرلندي) – ديني (البطائح الإماراتي) – لوجان كوستا (فياريال الإسباني) – سيدني كابرال (بنفيكا البرتغالي) - ستيفان موريرا (كولومبوس الأمريكي) - وانجر بينا (طرابزون التركي) - جواو باولو (إس بي الروماني) - كيلف بيريز (إس جيه كي الفنلندي).

الوسط: جاميرو مونتيرو (زفوله الهولندي) – يانيك سيميدو (فارينيسي البرتغالي) - تيلمو أركانجو (فيتوريا جيماريش البرتغالي) - لاروس دوارتي (بوشكاش المجري) - ديروي دوارتي (لودوجوريتس المجري) – كيفين بينا (كراسنودار الروسي).

الهجوم: ريان مينديش (إجدير التركي) – جاري رودريجيز (أبولون القبرصي) – ويلي سيميدو (أومونيا القبرصي) – جوفاني كابرال (إشتريلا أمادورا البرتغالي) – هيليو فاريلا – نونو دا كوستا (اسطنبول باشاك شهير التركي) - داليون ليفرامينتو (كاسا بيا البرتغالي) - جيلسون بينتشيمول (أكرون تولي الروسي).

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وخاض المنتخب وديتان قبل انطلاق كأس العالم وحقق الانتصار في كلاهما أمام صربيا 3-0، وأمام منتخب برمودا 3-0.

كأس العالم كاب فيردي بيدرو بوبيستا
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