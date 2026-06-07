سكاي: مانشستر يونايتد يحسم صفقة إيدرسون مع أتالانتا

الأحد، 07 يونيو 2026 - 16:24

كتب : FilGoal

إيدرسون - أتالانتا

أتم مانشستر يونايتد اتفاقه مع إيدرسون لاعب وسط أتالانتا ليكون أول صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب شبكة سكاي، سيوقع اللاعب البرازيلي عقدا لمدة 4 مواسم مع خيار التمديد لموسم إضافي.

ومن المنتظر أن يعوض إيدرسون رحيل كاسيميرو الذي يستعد لمغادرة الفريق هذا الصيف بعد نهاية مشواره مع النادي.

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وأشار التقرير إلى اكتمال الاتفاق بين مانشستر يونايتد وأتالانتا، أي أن الصفقة أصبحت منتهية على الورق.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب للفحوصات الطبية بعد نهاية عطلته قبل التوقيع الرسمي.

ويأتي انضمام إيدرسون ضمن أولى صفقات حقبة المدرب مايكل كاريك مع الفريق.

وكان اللاعب ضمن القائمة الموسعة لمنتخب البرازيل لكأس العالم، قبل أن يتم استبعاده من القائمة النهائية، ما يمنحه فرصة للراحة قبل بدء مشواره مع فريقه الجديد.

ويبلغ إيدرسون من العمر 26 عاما وينتهي تعاقده مع أتالانتا بنهاية الموسم المقبل.

ولعب البرازيلي 41 مباراة مع فريقه في الموسم المنقضي وساهم في خمسة أهداف.

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