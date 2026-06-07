يستهدف دارين بيزلي مدرب منتخب نيوزيلندا أن يبدأ فريقه مشواره في كأس العالم بالفوز على إيران.

وتلعب نيوزيلندا في المجموعة السابعة إلى جانب مصر وبلجيكا وإيران.

وقال في تصريحات للصحفيين: "لقد تطور أداؤنا أمام إنجلترا مقارنة بالمباراة الماضية ضد هايتي. كنا جيدين جدًا من الناحية الدفاعية، وأكثر صلابة وتنظيمًا وتماسكًا من اللقاء السابق".

خسر منتخب نيوزيلندا وديًا أمام هايتي بنتيجة 4-0، ثم تلقى مساء السبت هزيمة أخرى بنتيجة 1-0 أمام إنجلترا في آخر مباراة تحضيرية قبل انطلاق كأس العالم 2026.

وأضاف "إنجلترا فريق قوي جدًا، وصنع عدة فرص جيدة للتسجيل ووضعنا تحت الضغط في بعض الفترات".

وتابع "من جانبنا، قمنا ببعض التحركات الهجومية الجيدة في الشوط الأول، لكننا دخلنا غرفة الملابس ونحن نشعر بالإحباط بسبب الهدف الذي استقبلناه في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول".

وواصل "استقبال هدف قبل نهاية الشوط مباشرة كان ضربة قوية للفريق، خاصة أننا قدمنا أداءً جيدًا. علينا أن نستغل الفرص التي نحصل عليها بشكل أفضل".

وأكمل بيزلي "لاعبونا مصممون على الظهور بأفضل مستوى ممكن عند انطلاق كأس العالم، وإظهار قدراتهم الحقيقية للجماهير".

وشدد "كما فعلنا في مباراتي هايتي وإنجلترا الوديتين، سنبذل كل ما لدينا من أجل الفوز على إيران".