منافس مصر - مدرب نيوزيلندا: سنبذل كل ما لدينا للفوز على إيران 

الأحد، 07 يونيو 2026 - 14:56

كتب : FilGoal

فرصة ساربريت سينج لاعب نيوزيلندا ضد مصر

يستهدف دارين بيزلي مدرب منتخب نيوزيلندا أن يبدأ فريقه مشواره في كأس العالم بالفوز على إيران.

وتلعب نيوزيلندا في المجموعة السابعة إلى جانب مصر وبلجيكا وإيران.

وقال في تصريحات للصحفيين: "لقد تطور أداؤنا أمام إنجلترا مقارنة بالمباراة الماضية ضد هايتي. كنا جيدين جدًا من الناحية الدفاعية، وأكثر صلابة وتنظيمًا وتماسكًا من اللقاء السابق".

أخبار متعلقة:
منافس مصر – توخيل أعاد شيئا غائبا من 2004.. إنجلترا تفوز على نيوزيلندا بهدف كين منافس مصر - مدرب نيوزيلندا: نريد التأهل إلى الأدوار الإقصائية من كأس العالم منافس مصر - نيوزيلندا تخسر من هايتي برباعية تحضيرا لكأس العالم منافس مصر - مدافع نيوزيلندا: مجموعتنا صعبة رغم أن فرقها ليست الأشهر في العالم

خسر منتخب نيوزيلندا وديًا أمام هايتي بنتيجة 4-0، ثم تلقى مساء السبت هزيمة أخرى بنتيجة 1-0 أمام إنجلترا في آخر مباراة تحضيرية قبل انطلاق كأس العالم 2026.

وأضاف "إنجلترا فريق قوي جدًا، وصنع عدة فرص جيدة للتسجيل ووضعنا تحت الضغط في بعض الفترات".

وتابع "من جانبنا، قمنا ببعض التحركات الهجومية الجيدة في الشوط الأول، لكننا دخلنا غرفة الملابس ونحن نشعر بالإحباط بسبب الهدف الذي استقبلناه في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول".

وواصل "استقبال هدف قبل نهاية الشوط مباشرة كان ضربة قوية للفريق، خاصة أننا قدمنا أداءً جيدًا. علينا أن نستغل الفرص التي نحصل عليها بشكل أفضل".

وأكمل بيزلي "لاعبونا مصممون على الظهور بأفضل مستوى ممكن عند انطلاق كأس العالم، وإظهار قدراتهم الحقيقية للجماهير".

وشدد "كما فعلنا في مباراتي هايتي وإنجلترا الوديتين، سنبذل كل ما لدينا من أجل الفوز على إيران".

مصر إيران بلجيكا كأس العالم نيوزيلندا
نرشح لكم
كأس العالم – تقرير: أراوخو يتعرض لإصابة.. وهذا موقفه من مواجهة السعودية كأس العالم - منتخب سويسرا يكشف تواجد ثعابين تحيط بملعب تدريباته في أمريكا رجل مباريات الدوري المصري.. كيف تغيرت مسيرة زيكو في 304 أيام ذا أثليتك: إصابة 9 أشخاص في حادث إطلاق نار بالقرب من معسكر إنجلترا في أمريكا كأس العالم - لامين يامال يكشف وعده حال تتويج إسبانيا بالطولة في رحلة تبلغ مسافتها 3 آلاف كيلو.. بعثة منتخب مصر تتجه إلى سبوكين كأس العالم - استبعاد ويسلي من قائمة البرازيل للإصابة واستدعاء لاعب آخر منافس مصر – تيم باين.. أشهر لاعب غير مشهور
أخر الأخبار
التجربة الأخيرة قبل كأس العالم.. المغرب يتعادل مع النرويج وديا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
ماركا: ميتشيل يريد ضم تير شتيجن مجددا في تجربة أياكس 3 ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العالم – تقرير: أراوخو يتعرض لإصابة.. وهذا موقفه من مواجهة السعودية 4 ساعة | في المونديال
تقرير: جونستون مرشح لتدعيم حراسة مرمى مانشستر يونايتد 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
رئيس بايرن: بيريز يجب أن يوفر على نفسه عناء محاولة ضم أوليس 4 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: المدير الرياضي لـ ليفربول يقترب من الدوري السعودي 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: توتنام يسابق الزمن لضم موهبة فرنسا الجديدة 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم - منتخب سويسرا يكشف تواجد ثعابين تحيط بملعب تدريباته في أمريكا 4 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت ودي - مصر (1)-(2) البرازيل.. فوز السامبا قبل كأس العالم 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد غير المرتبط بالسداد 3 تعرف على ترتيب قادة منتخب مصر في كأس العالم 4 الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي
/articles/530449/منافس-مصر-مدرب-نيوزيلندا-سنبذل-كل-ما-لدينا-للفوز-على-إيران