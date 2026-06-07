اتحاد جدة يطلب ضم مدافع الشباب

قدّمت إدارة اتحاد جدة طلبا رسميا إلى إدارة الشباب للحصول على خدمات حسين صبياني، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن اتحاد جدة طلب ضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وذلك مع وجود بند أفضلية الشراء مقابل 20 مليون ريال.

يذكر أن اتحاد جدة حاول ضم صبياني في صيف 2024، لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

ويمتد عقد الظهير الأيسر مع الشباب حتى صيف 2029.

شارك صبياني - 24 عاما - في 14 مباراة فقط بالموسم المنصرم مع الشباب.

إذ غاب عن مجموعة من المباريات بسبب الإصابة، ثم جلس على مقاعد البدلاء في معظم مباريات النصف الثاني من الموسم.