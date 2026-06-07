اتحاد جدة يطلب ضم مدافع الشباب

الأحد، 07 يونيو 2026 - 13:33

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة

قدّمت إدارة اتحاد جدة طلبا رسميا إلى إدارة الشباب للحصول على خدمات حسين صبياني، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن اتحاد جدة طلب ضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وذلك مع وجود بند أفضلية الشراء مقابل 20 مليون ريال.

أخبار متعلقة:
اتحاد جدة يعلن شراء مدافعه الكاميروني بشكل نهائي الهلال يقترب من المدير الرياضي لـ ليفربول الرياضية: الهلال أرسل عرضا رسميا من أجل ضم عثمان ديمبيلي منتخب السعودية يستعيد مدافعه قبل مواجهة السنغال

يذكر أن اتحاد جدة حاول ضم صبياني في صيف 2024، لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

ويمتد عقد الظهير الأيسر مع الشباب حتى صيف 2029.

شارك صبياني - 24 عاما - في 14 مباراة فقط بالموسم المنصرم مع الشباب.

إذ غاب عن مجموعة من المباريات بسبب الإصابة، ثم جلس على مقاعد البدلاء في معظم مباريات النصف الثاني من الموسم.

اتحاد جدة الشباب حسين صبياني
نرشح لكم
آس: برناردو سيلفا يدخل حسابات مورينيو في ريال مدريد تيليجراف: ريال مدريد يجهز عرضا لضم أوليسيه رغم نفي بيريز الرياضية: الهلال أرسل عرضا رسميا من أجل ضم عثمان ديمبيلي برناردو سيلفا: برشلونة خيار مطروح ولم أحسم مستقبلي بعد برايتون يفوز بموهبة السويد تقرير: توتنام يكثف مفاوضاته مع بايرن للاحتفاظ بخدمات بالينيا خبر في الجول - جلسة منتظرة بين الهاني سليمان وسموحة لفسخ تعاقده بلال عطية يعلن انتقاله لـ راسينج سانتاندير
أخر الأخبار
بونو: عقلية المغرب ما زالت موجودة.. وهناك منتخبات مرشحة أكثر منا 10 دقيقة | في المونديال
بيتكوفيتش مستمر مع منتخب الجزائر حتى 2028 16 دقيقة | الكرة الإفريقية
أوزيليو: لن نعد الجماهير بصفقات خيالية.. وطموح إنتر دائما هو الفوز 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
منافس مصر - مدرب نيوزيلندا: سنبذل كل ما لدينا للفوز على إيران  49 دقيقة | في المونديال
من حلبة فورمولا 1 إلى كرة القدم.. حين أصبح جسد اللاعب يُدار كسيارة سباق 56 دقيقة | في المونديال
جوردون: راشفورد حدثني عن برشلونة.. ومسيرتي الحقيقية تبدأ الآن ساعة | الكرة الأوروبية
اتحاد جدة يطلب ضم مدافع الشباب 2 ساعة | ميركاتو
إستيفاو: بكيت كثيرا بعد إبلاغي بالغياب عن كأس العالم 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت ودي - مصر (1)-(2) البرازيل.. فوز السامبا قبل كأس العالم 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد غير المرتبط بالسداد 3 تعرف على ترتيب قادة منتخب مصر في كأس العالم 4 الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي
/articles/530446/اتحاد-جدة-يطلب-ضم-مدافع-الشباب