إنريكي ريكيلمي: انتخابات ريال مدريد قد تكون الأخيرة.. وأتعهد بتنفيذ وعودي حال الفوز

حذر إنريكي ريكيلمي المرشح لرئاسة ريال مدريد من خطورة المرحلة الحالية التي يمر بها النادي، مؤكدا أن انتخابات الرئاسة الحالية قد تكون الأخيرة في تاريخ النادي بالشكل الذي يعرفه الأعضاء إذا لم يشاركوا في عملية التصويت.

ويخوض ريكيلمي اليوم الأحد انتخابات رئاسة ريال مدريد أمام فلورينتينو بيريز الرئيس الحالي للفريق الملكي.

وقال ريكيلمي أثناء عملية التصويت في الانتخابات: "بعد 20 عاما أصبح بإمكان أعضاء ريال مدريد التصويت مجددا، كان التزامنا منذ البداية هو إيقاف بيع النادي كخط أحمر أول، ثم بناء مشروع احترافي وجاد وطموح، وأعتقد أننا أوفينا بهذا الوعد وأكثر".

وواصل "إذا لم نتحرك اليوم ولم يشارك أعضاء ريال مدريد في التصويت، فقد تكون هذه آخر انتخابات في تاريخ النادي بالشكل الذي نعرفه حاليا".

وأردف "أتعهد بأنني إذا أصبحت رئيسا لريال مدريد فسأقتنع الأعضاء بأن هذه القائمة هي الخيار الفائز".

وأتم "إذا نجحنا اليوم في إقناع الأعضاء بالتصويت على ما أنجزناه خلال أسبوعين فقط، فتخيلوا ما يمكننا تحقيقه خلال الأشهر المقبلة، شكرا جزيلا للجميع، شكرا للأعضاء، وشكرا لوسائل الإعلام التي غطت هذه الانتخابات، لا يزال اليوم طويلا، وآمل أن يواصل الأعضاء التوافد إلى صناديق الاقتراع والتصويت، كلٌ منهم على حده".

وتنتهي مدة التصويت عند الساعة التاسعة وتعلن النتيجة مساء اليوم الأحد لتحديد رئيس ريال مدريد الجديد المنتخب.