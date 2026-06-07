بعد سلسلة محبطة أمام منتخبات أوروبا.. بوكيتينو: قدمنا أداء جيدا أمام ألمانيا رغم الهزيمة

الأحد، 07 يونيو 2026 - 12:02

كتب : FilGoal

كريستيان بوليسيتش - أمريكا ضد ألمانيا

أعرب ماوريسيو بوكيتينو مدرب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية عن رضاه رغم خسارة فريقه بهدفين مقابل هدف واحد أمام ألمانيا في آخر مباراة ودية قبل كأس العالم 2026.

وتقدم المنتخب الألماني مبكرا في الدقيقة الثانية عن طريق كاي هافرتز بعد عرضية من جوشوا كيميتش، قبل أن يدرك أنطوني روبنسون التعادل لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، سجل ليروي ساني هدف الفوز لألمانيا في الدقيقة 57 خلال اللقاء الذي أقيم في شيكاجو.

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وقال بوكيتينو في المؤتمر الصحفي: "بشكل عام أعتقد أننا قدمنا أداء جيدا، أنا سعيد بما قدمه اللاعبون، لقد واجهنا أحد أفضل المنتخبات في العالم".

وأضاف "علينا أن نكون راضين، لقد تنافسنا وكان اللقاء متكافئا إلى حد كبير، وكانت تجربة مهمة لمعرفة رد فعلنا تحت الضغط وإظهار شخصيتنا".

واختتم بوكيتينو تصريحاته "فرضنا أحمالا بدنية كبيرة على اللاعبين خلال الأسبوعين الماضيين، والآن علينا تقييم ذلك بشكل جيد للوصول إلى أفضل حالة ممكنة قبل المباراة الأولى".

ويواجه بوكيتينو انتقادات بسبب نتائج منتخب أمريكا أمام المنتخبات الأوروبية.

إذ لعب بوكيتينو مع أمريكا خمس مباريات ضد منتخبات أوروبية وخسرت أمريكا في جميع المباريات أمام كل من تركيا وسويسرا والبرتغال وبلجيكا وأخيرا ألمانيا.

ونجح منتخب أمريكا في تسجيل 4 أهداف فقط خلال الـ 5 مباريات بينما استقبل 15 هدفا.

ويستعد المنتخب الأمريكي لخوض منافسات كأس العالم التي يستضيفها بالاشتراك مع كندا والمكسيك، حيث يفتتح مشواره بمواجهة باراجواي ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا أستراليا وتركيا.

وحقق منتخب الولايات المتحدة الأمريكية فوزا مثيرا على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2 في مباراة ودية سابقة ضمن الاستعدادات لكأس العالم.

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