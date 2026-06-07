اتحاد جدة يعلن شراء مدافعه الكاميروني بشكل نهائي

أعلن نادي اتحاد جدة تفعيل بند أفضلية الشراء في عقد المعار الكاميروني ستيفن كيلر.

وكان اتحاد جدة تعاقد مع المدافع الكاميروني بنظام الإعارة للمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، وضمَّن عقده بندًا، يمنحه أحقية الشراء بشكل نهائي قبل نهاية فترة الإعارة من أيل ليماسول القبرصي.

ووقع اللاعب على عقد يربطه بالنمور حتى صيف 2029.

إدارة النادي قررت تفعيل البند بعد المستويات الجيدة التي قدَّمها اللاعب خلال الفترة الماضية، وفي ظل القناعة الفنية بإمكاناته وقدرته على تعزيز خط الدفاع.

المدافع الكاميروني البالغ من العمر 21 عامًا، شارك في 4 مباريات بدوري أبطال آسيا وسجل هدفا.

واستقرت إدارة النادي على استمراره مع الفريق بعقد دائم وعدم العودة إلى ناديه الأصلي.

وخاض اللاعب أربع مباريات مع اتحاد جدة في نخبة آسيا الموسم المنتهي أخيرًا، وسجل خلالها هدفًا واحدًا.