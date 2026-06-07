استبعاد زميل عبد المنعم من قائمة كندا في كأس العالم

ذكرت شبكة TSN الكندية أن الجهاز الفني لمنتخب كندا قرر استبعاد مويس بومبيتو مدافع نيس من قائمة الفريق في كأس العالم.

وأوضح التقرير أنه سيتم استبدال بومبيتو لأن ساقه التي خضعت لجراحة لم تعد في حالة صحية جيدة.

وذلك بعدما أصيب أمام أوزبكستان وديا قبل أيام.

وقد اتُخذ هذا القرار حرصاً على سلامته على المدى الطويل، وفقا للتقرير.

كان زميل محمد عبد المنعم في نيس الفرنسي قد تواجد في القائمة النهائية للفريق.

ويحق لكل منتخب إجراء تبديل في القائمة قبل 24 ساعة من مباراته الافتتاحية في كأس العالم.

ويستعد منتخب كندا للمشاركة في كأس العالم 2026 والمقام في أمريكا والمكسيك بالإضافة إلى كندا.

وجاءت القامة كالتالي:

الحراس: ماكسيم كريبو (أورلاندو سيتي الأمريكي) – أوين جودمان (بارنسلي الإنجليزي) – داين سان كلير (إنتر ميامي الأمريكي).

الدفاع: الدفاع: ألفونسو ديفيز (بايرن ميونيخ الألماني) – أليستر جونستون (سيلتك الاسكتلندي) – ريتشي لاريا (تورونتو الكندي) – نيكو سيجور (هايدوك سبليت الكرواتي) – مويس بومبيتو (نيس الفرنسي) – ديريك كورنيليوس (رينجرز الاسكتلندي) – لوك دي فوجيروليس (ديندر البلجيكي) – ألفي جونز (ميدلسبراه الإنجليزي) – جويل ووترمان (شيكاغو فاير الأمريكي).

وسط الملعب: ماتيو شوينيير (لوس أنجلوس الأمريكي) – ستيفن يستاكيو (لوس أنجلوس الأمريكي) – إسماعيل كوني (ساسولو الإيطالي) – جوناثان أوسوريو (تورونتو الكندي) – نيثان ساليبا (أندرلخت البلجيكي) – علي أحمد (نورويتش سيتي الإنجليزي) – تاجون بيوكانون (فياريال الإسباني) – مارسيلو فلوريس (تيجريس المكسيكي) – ليام ميلار (هال سيتي الإنجليزي) – جاكوب شافلبورج (لوس أنجلوس الأمريكي).

المهاجمون: جوناثان ديفيد (يوفنتوس الإيطالي) – بروميس ديفيد (يونيون سان جيلوا البلجيكي) – سايل لارين (ساوثامبتون الإنجليزي) – تاني أولواسي (فياريال الإسباني).

ويتواجد منتخب كندا في المجموعة الثانية بكأس العالم مع البوسنة والهرسك وقطر وسويسرا.