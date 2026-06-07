قطر تختتم استعداداتها لكأس العالم بتعادل سلبي أمام السلفادور

اختتم منتخب قطر استعداداته قبل منافسات كأس العالم بتعادل سلبي أمام السلفادور.

وينطلق كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة ما بين 11 يونيو و19 يوليو المقبلين.

وخاض منتخب قطر ثاني مبارياته الودية قبل انطلاق كأس العالم وحسم التعادل السلبي مواجهة السلفادور.

وكانت ودية قطر الأولى أمام منتخب أيرلندا، وانتهت بخسارة العنابي بهدف دون مقابل.

ويتواجد منتخب قطر في المجموعة الثانية مع كندا والبوسنة والهرسك وسويسرا.

ويشارك منتخب قطر للمرة الثانية في المونديال، بعدما استطاف كأس العالم 2022.

وشهدت القائمة التي أعلنها الإسباني جولين لوبيتيجي تواجد أبرز اللاعبين مثل أكرم عفيف، والمعز علي، وحسن الهيدوس.

وقرر لوبيتيجي استبعاد المهاجم المخضرم سيباستيان سوريا رغم تواجده بالقائمة المبئية.

ويستهل منتخب قطر مبارياته أمام سويسرا في تمام العاشرة من مساء الأحد المقبل الموافق 13 يونيو.

ويلعب العنابي ثاني مبارياته أمام كندا بينما يختتم مبارياته بمواجهة البوسنة والهرسك.