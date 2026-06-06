شباب مصر يهزم روسيا وديا بثلاثية استعدادا لتصفيات شمال إفريقيا

حقق منتخب مصر للشباب فوزا أمام نظيره منتخب روسيا للشباب بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أُقيم بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن برنامج الإعداد لتصفيات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وسجل أهداف منتخب الشباب كل من أدهم كريم وعلي الجارحي وأنس رشدي، ليواصل الفريق عروضه الإيجابية خلال فترة الإعداد.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر للشباب نظيره الروسي مجددًا في ودية ثانية، يوم 9 يونيو الجاري، في إطار الاستعدادات الجارية لخوض تصفيات شمال أفريقيا.

وكان منتخب الشباب قد خاض مباراتين وديتين الشهر الماضي أمام منتخب عمان، ونجح في تحقيق الفوز خلالهما، ضمن خطة الجهاز الفني لرفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

وشهدت المباراة حضور هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى جانب محمد أبوحسين ومصطفى أبوزهرة عضوي مجلس الإدارة، والدكتور مصطفى عزام الأمين العام للاتحاد، لمتابعة اللقاء والاطمئنان على مسيرة المنتخب.

وحرص أبوريدة على تهنئة الجهاز الفني بقيادة وائل رياض واللاعبين، مشيدًا بالأداء والروح القتالية التي ظهر بها الفريق خلال اللقاء، ومؤكدًا دعم الاتحاد الكامل لجميع المنتخبات الوطنية من أجل صناعة جيل جديد يليق بتاريخ الكرة المصرية.

وأشار رئيس اتحاد الكرة إلى نجاح منتخب 2009 مؤخرا في حصد برونزية كأس أمم أفريقيا بالمغرب، والتأهل إلى كأس العالم للناشئين بقطر، باعتبار ذلك نموذجًا للثمار المنتظرة من العمل على مستوى القاعدة.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلا من: وائل رياض مديرًا فنيًا، محمود حرب مديرًا للفريق، شريف عبدالفضيل مدربا عاما، أحمد رؤوف مدربًا، إبراهيم عبدالجواد مدربا لحراس المرمى، الدكتور قاسم قدري مخططًا للأحمال، أحمد مصطفى محلل أداء، الدكتور هاجد العنتبلي طبيبًا، الدكتور صلاح عاشور استشاريًا للعلاج الطبيعي، محمد شوبير إداريًا، محمد السيد مدلكًا، ومحمد عيد مسؤول المهمات.