برسالة وفيديو.. نهاية أزمة جيمس رودريجيز مع نجلة رئيس كولومبيا قبل كأس العالم

أثيرت أزمة كبرى في كولومبيا قبل سفر بعثة المنتخب إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم 2026 بطليها جيمس رودريجيز وأنطونيلا بيترو نجلة جوستافو بيترو رئيس البلاد.

وتعيش كولومبيا أجواءً متوترة في ظل إقامة الانتخابات الرئاسية والتي وصلت لاستخدام المرشحين لقميص منتخب كولومبيا.

قبل أيام انتقد إيفان سيبيدا، مرشح الحزب الحاكم في كولومبيا وحليف الرئيس جوستافو بيترو، اختيار أبيلاردو دي لا إسبريلا المرشح المنافس لارتداء قميص منتخب كولومبيا واصفا إياه بسرقة رمز وطني ودعا عدم ارتداء قميص اللوس كافيتيروس.

وعانى منتخب كولومبيا من المشاكل السياسية التي حاصرت البلاد، فتم حصار حافلة المنتخب من قبل أنصار سيبيدا، كما تم إلغاء خروجهم في حافلة لتوديع الجماهير.

وقبل سفر بعثة منتخب كولومبيا إلى أمريكا دعاهم بيترو رئيس البلاد لاستلام العلم والتقاط الصورة التذكارية في المطار.

وحضر بيترو رفقة ممثلي الرئاسة الكولومبية ونجلته أنطونيلا التي تبلغ 17 عاما والتي ظهرت مرتدية قميص كولومبيا الذي صدر بشكل خاص احتفالا بمرور 100 عام على تأسيس الاتحاد.

وخلال مصافحة اللاعبين للرئيس ونجلته رفض جيمس روديجيز قائد المنتخب الرد على أنطونيلا التي طلبت منه التقاط صورة معه.

#Deportes l PRESIDENTE PETRO ENTREGA DETALLE A LOS 26 FUTBOLISTAS DE LA SELECCIÓN COLOMBIA RUMBO A LA COPA DEL MUNDO 2026 Presidente Petro entrega un detalle que busca motivar a los jugadores de la selección, liderada por James Rodríguez, Luis Díaz y David Ospina, de cara al… pic.twitter.com/EnGBrfYvy0 — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) June 4, 2026

وما أثار الجدل أن لاعبي المنتخب الكولومبي ظهروا عابسي الوجه رفقة الرئيس وهو عكس الصورة التي تم التقاطها قبل الصعود لمتن الطائرة والتي جاءت فيها ملامح وجوهم سعيدة ومغايرة بشكل تام.

كما لم يقف جيمس رفقة الرئيس في الصف الأول ممسكا بالعلم وتواجد في الصفوف الخلفية.

الأمر أثار الجدل في البلاد بشأن إدخال المنتخب في الصراع السياسي الدائر في البلاد، فيما تلقى جيمس الكثير من الانتقادات رفقة أكثر من لاعب على طريقة تعاملهم مع الرئيس ونجلته.

الاتحاد الكولومبي أصدر بيانا في هذا الشأن رافضا أي مظاهر التهديد للاعبي المنتخب بعد ما حدث.

وشدد البيان على أن "من المهم أيضاً توضيح أن رفع العلم الوطني إجراء رسمي ومؤسسي، وهو جزء من التقاليد والاحتفالات الرسمية التي لطالما رافقت الوفود الرياضية الكولومبية في المنافسات الدولية، بما في ذلك البطولات العالمية والأولمبية. ويتم هذا الإجراء باحترام للرموز الوطنية ومؤسسات الدولة".

وأكمل البيان "يمثل المنتخب الوطني الكولومبي الأمة بكل تنوعها وتعددها. ويجسد لاعبوه قيم الرياضة والجهد الجماعي، حاملين معهم آمال ومشاعر ملايين الكولومبيين بغض النظر عن أي اعتبارات سياسية أو أيديولوجية".

انتهاء الأزمة

في اليوم التالي ظهرت أنطونيلا في فيديو عبر منصة "تيك توك" وأعاد جوستافو بيترو نشره على حسابه الشخصي على منصة "أكس" وهي توجه رسالة لدعم المنتخب وجيمس رودريجيز بعد ما حدث.

وجاء نص رسالة أنطونيلا

هذا الفيديو مُوجّه إلى جيمس رودريجيز، إذا لم تكن جيمس رودريجيز فتابع التمرير.

أعرّف نفسي: اسمي أنطونيلا، عمري 17 سنة، وأنا المشجعة الأولى لمنتخب كولومبيا. أنا لاعبة كرة قدم، وهذه الرياضة هي حياتي. كنت أشجع فريق مليوناريس، أحبه كثيرًا. وفي أوروبا أنا مشجعة لبرشلونة، وأحب الذهاب إلى الملعب.

أول هدف احتفلت به في حياتي كان هدفك يا جيمس، في كأس العالم 2014 ضد أوروجواي، حيث سجلت هدفًا رائعًا لن أنساه أبدًا. وكان أحد أسعد الأيام في حياتي هو هذا اليوم تحديدًا. ورغم أن الرسم لم يكن متقنًا جدًا، أعترف أنني رسمته بكل حب.

كنت أكتب لك رسائل كل يوم، وأرقص مثلما تفعل. ولدينا شيء مشترك يا جيمس، فأنا ألعب بقدمي اليسرى مثلك. لذلك كنت أريد تلك الصورة. وعندما رأيتك من قريب، أضاءت عيناي. أنت بطلي وقدوتي، وبسببك بدأت لعب كرة القدم.

وعندما أمسكت بيدي، رغم أن ذلك لم يظهر من الخارج، إلا أنني من داخلي ارتبكت قليلًا. كيف يمكن أن أكون حزينة وأنا أشاهد المنتخب؟ كانت سعادتي لا توصف.

وهنا القميص الذي قدّمته لنا اتحاد كرة القدم، لي ولوالدي، وهو موقّع بالكامل. أقول لكل كولومبيا: يجب أن ندعم منتخبنا بوحدة. في الملعب نحن بلد واحد. نحتاج إلى جيمس، ولويس دياز، وكوينتيرو، ومونتيرو، وأوسبينا، وفارجاس، ونيستور لورنزو، وكل الرياضيين الذين يمثلوننا دوليًا.

لنمنحهم دائمًا أفضل تشجيع وأفضل طاقة ودعم إيجابي على وسائل التواصل. وعندما يعودون من المونديال، سنكون هنا في انتظارهم بأذرع مفتوحة. وآمل أن ألتقط تلك الصورة هناك.

وشكرًا جزيلاً لأنكم تمثلون كولومبيا بكل فخر.

Antonella Petro le habla a James y le pide a toda Colombia apoyar la selección Colombia https://t.co/Zs01owQFbq — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 6, 2026

عقب ذلك نشرت أنطونيلا فيديو آخر برد جيمس رودريجيز عليها وجاء رد قائد المنتخب

"أنتونيلا، الصورة على حسابي! بالإضافة إلى ذلك، لديكِ قميصي، أخبريني أين أرسله لكِ. شكرًا لدعمكِ لي ولجميع زملائي في الفريق. لكل شيء وقته، والآن حان وقت التكاتف من أجل فريقنا في كأس العالم... أراكِ قريبًا. ملاحظة: في المرة القادمة، ارفعي صوتكِ. مع حبي".

Antonella Petro, hija del presidente, mostró la respuesta que le envió James Rodríguez tras la polémica. El número 10 le prometió una foto y le dijo que le enviaría una camiseta. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/zpyMQV1xyA — Revista Semana (@RevistaSemana) June 6, 2026

ويتواجد منتخب كولومبيا في المجموعة 11 رفقة أوزبكستان والكونغو الديمقراطية والبرتغال.

ويعود منتخب كولومبيا لكأس العالم بعد غياب عن نسخة 2022.