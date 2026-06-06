كأس العالم – من أوروجواي إلى أمريكا.. كيف تغيرت كرة القدم خلال 96 عاما؟

في 13 يوليو 1930، انطلقت أول مباراة في تاريخ كأس العالم في أوروجواي، وسط حضور جماهيري محدود واهتمام عالمي لا يقارن بما نراه اليوم. لم يكن أحد يتخيل وقتها أن البطولة التي شارك فيها 13 منتخبًا فقط ستتحول إلى أكبر حدث رياضي على كوكب الأرض، يتابعه مليارات البشر وتتنافس الدول على استضافته لعقود طويلة.

بين مونديال أوروجواي 1930 وكأس أمريكا وكندا والمكسيك 2026 الذي سينطلق بعد أيام، لم تتغير البطولة فقط، بل تغيرت كرة القدم نفسها.

تغير اللاعبين والملاعب والجماهير ووسائل النقل والتكنولوجيا وحتى طريقة مشاهدة المباريات.

فكيف تطورت اللعبة خلال 96 عامًا؟ هذا ما نستعرضه معكم؟

البداية.. فكرة كأس العالم

عندما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إقامة أول كأس عالم عام 1930، لم يكن الأمر سهلًا.

في ذلك الوقت لم تكن الطائرات وسيلة سفر شائعة كما هي اليوم، وكان الانتقال بين القارات يتم غالبًا عبر السفن.

اختيرت أوروجواي لاستضافة البطولة لأنها كانت تحتفل بمرور 100 عام على استقلالها، كما أنها كانت بطلة الألعاب الأولمبية في 1924 و1928، وهو ما منحها مكانة كبيرة في عالم كرة القدم.

لكن الرحلة الطويلة إلى أمريكا الجنوبية دفعت العديد من المنتخبات الأوروبية إلى الاعتذار عن المشاركة.

في النهاية شاركت 13 دولة فقط. بواقع 7 من أمريكا الجنوبية و4 من أوروبا، ومنتخبان من أمريكا الشمالية.

ولم تكن هناك تصفيات مؤهلة كما نعرفها اليوم بل تمت دعوة المنتخبات مباشرة للمشاركة.

من 13 منتخبًا إلى 48 منتخبًا

أحد أكبر الفوارق بين مونديال 1930 ومونديال 2026 يتمثل في عدد المنتخبات.

في النسخة الأولى شارك 13 منتخبًا فقط، وفي نسخة 1934 ارتفع العدد إلى 16 منتخبًا. ثم أصبح 24 منتخبًا في 1982، و32 منتخبًا منذ 1998.

أما في 2026 فسيشارك 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

هذا التوسع يعكس الانتشار الهائل لكرة القدم حول العالم.

ففي الثلاثينيات كانت اللعبة تتركز بشكل رئيسي في أوروبا وأمريكا الجنوبية.

أما اليوم فأصبحت القارات الست تملك منتخبات قادرة على المنافسة والظهور في البطولة.

كما ارتفع عدد المباريات بشكل ضخم، ففي 1930 أقيمت 18 مباراة فقط.

أما في 2026 فسيصل العدد إلى 104 مباريات، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البطولة.

الملاعب.. من منشآت بسيطة إلى مدن رياضية عملاقة

في مونديال 1930 كانت الملاعب محدودة الإمكانيات مقارنة بما نراه اليوم.

وكان ملعب سنتيناريو في أوروجواي يُعد تحفة معمارية في عصره.

لكن لو تمت مقارنته بملاعب الوقت الحالي فسيبدو متواضعًا للغاية.

واليوم أصبحت الملاعب أشبه بمدن متكاملة، تضم شاشات عملاقة وأنظمة صوت متطورة، وكاميرات عالية الدقة لنقل المباريات.

بالإضافة إلى مقاعد مريحة وتقنيات تبريد وخدمات رقمية للجماهير.

وبنية تحتية مصممة لاستقبال عشرات الآلاف من المشجعين في وقت واحد.

بل إن بعض الملاعب الحديثة أصبحت قادرة على إغلاق السقف بالكامل أو التحكم في درجات الحرارة داخل الملعب، وهو أمر لم يكن أحد يتخيله قبل عقود.

السفر.. من إسابيع في البحر إلى ساعات في الجو

المنتخبات الأوروبية المشاركة في كأس العالم 1930 احتاجت إلى أسابيع كاملة للوصول إلى أوروجواي عبر السفن.

وكان اللاعبون يقضون أيامًا طويلة في عرض المحيط قبل الوصول إلى البطولة.

أما اليوم، فتستطيع المنتخبات السفر بين القارات خلال ساعات قليلة.

كما أصبح لدى اللاعبين فرق متخصصة في التغذية والاستشفاء واللياقة البدنية والطب الرياضي.

وأصبحت ظروف الإقامة والتنقل جزءًا أساسيًا من نجاح المنتخبات في البطولات الكبرى.

كيف شاهد العالم المونديال منذ انطلاقه وإلى الآن؟

في 1930 لم تكن هناك تغطية تلفزيونية لكأس العالم والجماهير كانت تعتمد على الصحف أو الراديو لمعرفة النتائج.

وكانت أخبار المباريات تصل أحيانًا بعد أيام من انتهائها.

وفي 1954 تم نقل بعض المباريات تلفزيونيًا داخل أوروبا.

ثم بدأت الثورة الحقيقية مع انتشار التلفزيون في الستينيات والسبعينيات، وفي 1970 شاهد العالم أول كأس عالم بالألوان.

أما اليوم، فتُنقل المباريات بدقة فائقة عبر مئات القنوات والمنصات الرقمية.

وأصبح بإمكان المشجع متابعة المباراة من هاتفه المحمول أينما كان.

كما توفر الكاميرات الحديثة عشرات الزوايا المختلفة لكل لقطة داخل المباراة.

تطور تقينات الحكام وعصر الـVAR

لأكثر من 80 عامًا كانت قرارات الحكام تعتمد بالكامل على العين البشرية.

ولهذا شهدت البطولة العديد من الأخطاء التحكيمية الشهيرة.

من هدف مارادونا باليد في 1986 إلى هدف فرانك لامبارد أمام ألمانيا 2010 لصالح منتخب إنجلترا والذي لم يتم احتسابه رغم عبور الكرة خط المرمى بوضوح.

هذه الأخطاء دفعت فيفا إلى إدخال التكنولوجيا تدريجيًا فبدأ استخدام تقنية خط المرمى.

ثم ظهر نظام حكم الفيديو المساعد VAR في كأس العالم 2018.

وأصبحت القرارات التحكيمية تعتمد على مجموعة من الكاميرات والتقنيات المتطورة بدلًا من الحكم وحده.

وفي مونديال 2022 ظهرت أيضًا تقنية التسلل شبه الآلي التي سمحت باحتساب حالات التسلل بدقة وسرعة أكبر من أي وقت مضى.

العنصر الأهم في كرة القدم

في الثلاثينيات لم يكن معظم لاعبي كرة القدم محترفين بالشكل المعروف حاليًا.

كثير منهم كانوا يعملون في وظائف أخرى بجانب ممارسة اللعبة وكانت الرواتب محدودة للغاية. أما اليوم، فقد تحولت كرة القدم إلى صناعة ضخمة.

أصبح اللاعبون يخضعون لبرامج تدريب علمية دقيقة، ويستخدمون أحدث وسائل التغذية والطب الرياضي وتحليل الأداء.

كما أصبحت قيمة بعض اللاعبين تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.

وأصبح نجوم اللعبة شخصيات عالمية يتابعهم مئات الملايين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

مقارنة نجوم الماضي بنجوم الحاضر

من الصعب مقارنة نجوم الأجيال المختلفة بشكل مباشر لأن لكل عصر ظروفه الخاصة.

لكن من المؤكد أن أسماء مثل مارادونا وبيليه ويوهان كرويف ساهمت في بناء شعبية كبيرة لكرة القدم.

أما العصر الحديث شهد ظهور أساطير مثل ميسي ورونالدو حطما معا معظم الأرقام القياسية الفردية.

ويظل الفارق الأساسي أن نجوم الماضي لعبوا في ظروف أقل تطورًا من الناحية البدنية والتقنية.

بينما يواجه نجوم الحاضر مستويات أعلى من السرعة والتنظيم والتنافسية.

ولهذا تظل المقارنات بين الأجيال واحدة من أكثر النقاشات إثارة في عالم كرة القدم.

هل يكون مونديال أمريكا مختلفا عن باقي بطولات كأس العالم؟

رغم أن كل نسخة من كأس العالم تحمل خصوصيتها، فإن نسخة 2026 تبدو استثنائية حتى بمعايير البطولة نفسها.

فهي أول نسخة بمشاركة 48 منتخبًا.

وأول نسخة تضم 104 مباريات.

وأول نسخة تُقام في ثلاث دول مختلفة هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

كما أنها ستقام في واحدة من أكبر الأسواق الرياضية والاقتصادية في العالم.

ومن المتوقع أن تحقق أرقامًا قياسية جديدة في الحضور الجماهيري والمشاهدة التلفزيونية والعائدات التجارية.

كما ستشهد البطولة مشاركة عدد أكبر من المنتخبات من إفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية مقارنة بالنسخ السابقة وهو ما يعكس الطابع العالمي المتزايد للعبة.