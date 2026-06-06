كأس العالم - إصابة تبعد أحمد يحيي عن قائمة العراق.. وهذا اللاعب البديل

أعلن الجهاز الفني للمنتخب عن تعديل في قائمته النهائية المشاركة في كأس العالم 2026، وذلك بعد تعرض أحد لاعبيه لإصابة قوية قبل انطلاق البطولة.

وكشفت الفحوصات الطبية عن إصابة أحمد يحيى بتمزق في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، ما يستلزم خضوعه لفترة علاج وتأهيل تمتد إلى نحو أربعة أسابيع، ليغيب رسميًا عن منافسات المونديال.

وبناء على التقرير الطبي قرر المدرب جراهام أرنولد استدعاء أحمد مكنزي، وتسجيله في القائمة النهائية للمنتخب، بدلًا من أحمد يحيى، لتعويض الغياب الاضطراري قبل ضربة البداية.

العنوان: استدعاء أحمد مكنزي بدلًا من أحمد يحيى في قائمة المونديال أثبتت الفحوصات الطبية تعرّض لاعب المنتخب أحمد يحيى لإصابة في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، ما يستدعي خضوعه لفترة راحة وعلاج تمتد لأربعة أسابيع. وبناءً على التقرير الطبي، قرّر المدير الفني غراهام أرنولد… pic.twitter.com/tzZcKQmvCj — Iraq National Team (@IraqNT_EN) June 6, 2026

ويأتي هذا القرار في توقيت حساس، في ظل سعي الجهاز الفني للاستقرار على التشكيل الأنسب قبل خوض مباريات دور المجموعات، مع اكتمال الاستعدادات الفنية والبدنية للمنتخب قبل انطلاق مشواره في كأس العالم 2026.

ويقع منتخب العراق في المجموعة التاسعة التي تضم كل من "فرنسا، والسنغال، والنرويج".

قائمة منتخب العراق النهائية بعد التعديل