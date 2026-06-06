كأس العالم - إصابة تبعد أحمد يحيي عن قائمة العراق.. وهذا اللاعب البديل

السبت، 06 يونيو 2026 - 23:08

كتب : FilGoal

مباراة العراق وفلسطين - أيمن حسين

أعلن الجهاز الفني للمنتخب عن تعديل في قائمته النهائية المشاركة في كأس العالم 2026، وذلك بعد تعرض أحد لاعبيه لإصابة قوية قبل انطلاق البطولة.

وكشفت الفحوصات الطبية عن إصابة أحمد يحيى بتمزق في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، ما يستلزم خضوعه لفترة علاج وتأهيل تمتد إلى نحو أربعة أسابيع، ليغيب رسميًا عن منافسات المونديال.

وبناء على التقرير الطبي قرر المدرب جراهام أرنولد استدعاء أحمد مكنزي، وتسجيله في القائمة النهائية للمنتخب، بدلًا من أحمد يحيى، لتعويض الغياب الاضطراري قبل ضربة البداية.

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ويأتي هذا القرار في توقيت حساس، في ظل سعي الجهاز الفني للاستقرار على التشكيل الأنسب قبل خوض مباريات دور المجموعات، مع اكتمال الاستعدادات الفنية والبدنية للمنتخب قبل انطلاق مشواره في كأس العالم 2026.

ويقع منتخب العراق في المجموعة التاسعة التي تضم كل من "فرنسا، والسنغال، والنرويج".

قائمة منتخب العراق النهائية بعد التعديل

حراسة المرمى: أحمد باسل - فهد طالب - جلال حسن.

الدفاع: ريبين سولاقا - مناف يوسف - أكام هاشم - زيد تحسين - فرانس بطرس - حسين علي - ميرخاس دوسكي - أحمد مكنزي - مصطفى سعدون.

الوسط: أمير المعماري - كيفين يعقوب - زيدان إقبال - يوسف الأمين - زيد إسماعيل - أيمار شير - أحمد قاسم - إبراهيم بايش - ماركو فرج.

الهجوم: علي الحمادي - أيمن حسين - علي يوسف - مهند علي.

كأس العالم منتخب العراق أحمد يحيى
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