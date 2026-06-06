اسكواش - أمينة إلى النهائي بعد مواجهة ماراثونية ضد هانيا.. وانتصار عسل ونور الشربيني

السبت، 06 يونيو 2026 - 22:19

كتب : محمد سمير

أمينة عرفي

تأهلت أمينة عرفي إلى نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش بعد مباراة ماراثونية ضد هانيا الحمامي.

واستمرت مباراة نصف النهائي لساعتين إلا 10 دقائق كأطول مباراة في تاريخ البطولة.

وتفوقت أمينة في أول شوطين بنتيجة 11-8 و11-7، وفي الثالث حققت هانيا الفوز بنتيجة 16-14.

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وحسمت أمينة اللقاء لصالحها بالفوز في الشوط الرابع 11-6.

وستلتقي أمينة مع نور الشربيني في النهائي بعدما فازت نور على اليابانية ساتومي واتانابي بنتيجة 3-0.

المباراة التي استمرت 28 دقيقة جاءت نتيجة أشواطها 11-7 و11-4 و11-3.

وفي منافسات الرجال تفوق مصطفى عسل لاعب بالم هيلز على البيروفي دييجو إلياس في مباراة استمرت 115 دقيقة.

وسارت المباراة بشكل متكافئ بين الفريقين، تقدم عسل 11-9 في أول شوط، وتعادل البيروفي بنتيجة 12-10، وعاد عسل للتقدم مجددا 11-9.

وبنفس النتيجة تعادل دييجو بنتيجة 9-11 في الشوط الرابع، وحسم عسل الفوز لصالحه بنتيجة 11-9.

وتأهل النيوزيلندي بول كول للنهائي على حساب يحيى النواساني بنتيجة 3-0.

وجاءت نتائج الأشواط 11-7 و121-4 و11-3 في لقاء استمر 41 دقيقة.

وستقام المباراة النهائية للسيدات في الرابعة عصراً غدا الأحد ثم يتبعه نهائي الرجال في الخامسة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

اسكواش نور الشربيني أمينة عرفي مصطفى عسل - أمينة عرفي
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