اسكواش - أمينة إلى النهائي بعد مواجهة ماراثونية ضد هانيا.. وانتصار عسل ونور الشربيني

تأهلت أمينة عرفي إلى نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش بعد مباراة ماراثونية ضد هانيا الحمامي.

واستمرت مباراة نصف النهائي لساعتين إلا 10 دقائق كأطول مباراة في تاريخ البطولة.

وتفوقت أمينة في أول شوطين بنتيجة 11-8 و11-7، وفي الثالث حققت هانيا الفوز بنتيجة 16-14.

وحسمت أمينة اللقاء لصالحها بالفوز في الشوط الرابع 11-6.

وستلتقي أمينة مع نور الشربيني في النهائي بعدما فازت نور على اليابانية ساتومي واتانابي بنتيجة 3-0.

المباراة التي استمرت 28 دقيقة جاءت نتيجة أشواطها 11-7 و11-4 و11-3.

The @BritOpenSquash finals are confirmed! 👏 Who will be crowned champion of the British Open tomorrow! pic.twitter.com/jfwfuzUnHj — PSA Squash Tour (@PSASquashTour) June 6, 2026

وفي منافسات الرجال تفوق مصطفى عسل لاعب بالم هيلز على البيروفي دييجو إلياس في مباراة استمرت 115 دقيقة.

وسارت المباراة بشكل متكافئ بين الفريقين، تقدم عسل 11-9 في أول شوط، وتعادل البيروفي بنتيجة 12-10، وعاد عسل للتقدم مجددا 11-9.

وبنفس النتيجة تعادل دييجو بنتيجة 9-11 في الشوط الرابع، وحسم عسل الفوز لصالحه بنتيجة 11-9.

وتأهل النيوزيلندي بول كول للنهائي على حساب يحيى النواساني بنتيجة 3-0.

وجاءت نتائج الأشواط 11-7 و121-4 و11-3 في لقاء استمر 41 دقيقة.

115 minutes! 🤯@mostafasal_ is heading to the British Open FINALS! 🔥 Result: 🇪🇬[1] Mostafa Asal beat [3] Diego Elias 🇵🇪 3-2: 11-9, 10-12, 11-9, 9-11, 11-9 (115m) pic.twitter.com/6GrPRo0qlI — PSA Squash Tour (@PSASquashTour) June 6, 2026

وستقام المباراة النهائية للسيدات في الرابعة عصراً غدا الأحد ثم يتبعه نهائي الرجال في الخامسة إلا ربع بتوقيت القاهرة.