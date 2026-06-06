مانشستر يونايتد يرفض إعارة مهاجمه الشاب

قرر نادي مانشستر يونايتد عدم السماح للاعبه الشاب إيثان ويتلي بالرحيل في الصيف الجاري على سبيل الإعارة، ليستمر في صفوف الفريق.

وبحسب تقرير لموقع "فوتبول إنسايدر"، فإن مسؤولي مانشستر يونايتد لا يزالون يؤمنون بقدرات المهاجم الإنجليزي البالغ من العمر 20 عاما، رغم الموسم المخيب الذي قضاه معارا بين نورثهامبتون تاون وبرادفورد سيتي.

وسجل ويتلي ثلاثة أهداف وصنع أربعة أخرى خلال النصف الأول من الموسم مع نورثهامبتون، قبل انتقاله إلى برادفورد سيتي في يناير، حيث فشل في تسجيل أو صناعة أي هدف خلال 12 مباراة.

ويرتبط اللاعب بعقد مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2028، لكن مشاركاته مع الفريق الأول ظلت محدودة للغاية، إذ خاض أربع مباريات فقط منذ تصعيده من قطاع الناشئين.

وأشار التقرير إلى أن نادي شالكه الألماني، العائد حديثا إلى الدوري الألماني، أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات اللاعب، إلا أن مانشستر يونايتد يفضل خروجه على سبيل الإعارة فقط، ويرفض فكرة بيعه نهائيا في الوقت الحالي.

ويعد ويتلي أحد أبرز خريجي أكاديمية النادي في السنوات الأخيرة، بعدما سجل 28 هدفا خلال 56 مباراة مع فريقي تحت 18 وتحت 21 عاما.

وخاض المهاجم الشاب مباراته الأولى مع الفريق الأول في أبريل 2024 أمام شيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي، قبل أن يشارك لاحقا أمام كريستال بالاس وأرسنال، ثم ظهر للمرة الرابعة والأخيرة في الفوز على ليستر سيتي بنتيجة 5-2 بكأس الرابطة في أكتوبر 2024.

كما شارك اللاعب في ثلاث مباريات دولية مع منتخب إنجلترا تحت 20 عاما.

ورغم تمسك النادي به، تبدو فرص ويتلي في المشاركة مع الفريق الأول خلال الموسم المقبل محدودة، في ظل وجود خيارات هجومية عديدة لدى المدرب مايكل كاريك، أبرزها بنيامين سيسكو، وماتيوس كونيا، وبرايان مبويمو، وجوشوا زيركزي، وتشيدو أوبي.

ويرى مسؤولو مانشستر يونايتد أن إعارة جديدة خلال الموسم المقبل قد تكون الحل الأمثل لتطوير اللاعب ومنحه دقائق لعب منتظمة، على أن يتم تقييم مستقبله مجددا في صيف 2027، خاصة إذا لم ينجح في تحقيق التطور المنتظر منه خلال الفترة المقبلة.